Pferde statt Fuchs: Jäger (82) erschießt drei Tiere

Ein 82-jähriger Landwirt schoss auf seinem Hof versehentlich drei Pferde. Zwei der Tiere gehörten dem Schützen selbst, das dritte einem 60-Jährigen aus dem Landkreis. Die Polizei ermittelt nun gegen den Jäger.

Ein 82 Jahre alter Landwirt aus Hornbach im pfälzischen Kreis machte auf seinem Hof Jagd auf einen Fuchs. Doch anstatt nur den Fuchs zu erlegen, schoss er versehentlich drei Pferde auf der Koppel hinter dem Gänse- und Hühner-Gehege. Zwei der Pferde gehörten dem Schützen selbst, das dritte einem 60-jährigen Mann aus dem Landkreis. Nach Informationen der BILD waren die Schüsse gezielt und die Pferde sollen nicht gelitten haben.

Wie es zu den tödlichen Schüssen kommen konnte, schweigt der 82-Jährige. Seine Frau sagte gegenüber der BILD: „Es ist alles schon schlimm genug. Wir sagen nichts.“ Ein Anwohner, der den Schützen kennt und selbst Jäger ist, sagte: „Die Pferde hätte man eigentlich erkennen müssen. Zum Glück waren es keine Kinder.“ Auch Kreisjagdmeister Rolf Henner kann die Tat des 82-jährigen Landwirts nicht erklären: „Einfach unerklärlich, ein absolutes Unding. Ich kann erst schießen, wenn ich weiß, was ich schieße.“ Die 82-jährige Jäger war in Hornbach bekannt und angesehen und hatte vor einigen Jahren sogar für den Kreistag kandidiert. Ein Bekannter berichtet: „Er will jetzt mit der Jagd aufhören.“ Jagen ist vorerst ohnehin vom Tisch: Die Waffenbehörde der Kreisverwaltung hat die Waffen, die Waffenbesitzkarte und den Jagdschein des Mannes eingezogen. Die getöteten Tiere wurden ebenfalls abgeholt. Die Koppel direkt neben dem Hof ist verwaist





