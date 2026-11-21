Im Bochumer Lokal Zur Altstadt ist Pferdefleisch seit 40 Jahren Tradition. Wirtin Martina Meier verkauft täglich 15 Teller, obwohl sie selbst kein Pferd isst.

Im urigen Ruhrgebietslokal Zur Altstadt an der Brückstraße in Bochum hat sich die Zeit optisch verlangsamt, während die Nachfrage nach traditionellem Essen hoch bleibt. Seit rund vierzig Jahren steht Pferdefleisch fest auf der Speisekarte dieses nostalgischen Restaurants, das durch seinen rustikalen Alt- Bochum -Look auffällt. Die aktuelle Inhaberin und ehemalige Springreiterin Martina Meier bedient ihre Gäste mit viel Herz und typischem Ruhrpott-Charme.

Tägliche Verkaufszahlen und Gastfrequenz

Trotz persönlicher Vorbehalte gegenüber dem Konsum von Rosshaut und -muskelmasse verkauft die 58-jährige Wirtin jeden Tag durchschnittlich fünfzehn Teller mit Pferdefleisch. Diese Zahl verdeutlicht die anhaltende Popularität dieser speziellen Fleischsorte bei den Besuchern des Lokals. Das Angebot reicht von Fohlen-Braten über Pferde-Sauerbraten bis hin zur klassischen Ross-Roulade, die im Restaurant als Delikatesse gilt.

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Bereits mittags um zwei Uhr ist das Lokal gut gefüllt, was auf eine hohe Frequenz sowohl von Rentnern als auch von Stammgästen hindeutet. Die Atmosphäre wird durch einen großen Tresen, kuschelig enge Sitznischen und ein buntes Sammelsurium an Wanddekorationen geprägt. Das schummrige Licht trägt dazu bei, dass sich Besucher wie in einer anderen Epoche fühlen, fernab vom modernen Stadtleben außerhalb.

Persönliche Haltung der Wirtin Martina Meier

Martina Meier gibt in Interviews offen zu, dass sie selbst niemals einen Bissen Pferdefleisch anrühren würde. Ihre Begründung dafür liegt in ihrer früheren Leidenschaft als Springreiterin, da sie früher eigene Pferde besaß und es ihr schwerfiele, Tiere zu verzehren, die einmal ihre Begleiter waren. Sie erinnert sich an ihre eigenen Pferde Lotti und Peggy, die sie als junge Frau hielt.

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Dennoch trennt die Wirtin klar zwischen ihren emotionalen Bindungen zu ihren Haustieren und der kommerziellen Realität ihres Geschäfts. Wenn sie das Fleisch serviert, denkt sie nicht an ihre ehemaligen Reittiere, da ihr bewusst ist, dass das auf den Tellern liegende Fleisch nicht von diesen spezifischen Tieren stammt. Sie bezieht das Material für ihre Gerichte ausschließlich von einer spezialisierten Ross-Schlachterei.

Zufriedene Kunden und lange Tradition

Die Gäste sehen die Sache jedoch völlig anders als die Wirtin und schätzen das kulinarische Angebot sehr. Stammgast Wolfgang Keil, 75 Jahre alt, äußert sich begeistert über seine Pferde-Roulade, die er für 22,90 Euro bestellt. Er beschreibt das Fleisch als sehr zart, ähnlich im Geschmack wie Rindfleisch und gut gewürzt, weshalb er es wärmstens empfehlen kann.

Das Lokal Zur Altstadt wurde Anfang der 80er-Jahre im aktuellen Look eingerichtet und hat diese Tradition seither beibehalten. Auch der Vorgänger von Martina Meier bot bereits Pferdefleisch an, was zeigt, dass dies eine etablierte Praxis vor Ort ist. Viele Kunden reisen sogar extra aus den umliegenden Städten an, um diese seltene Spezialität zu probieren.

Demografischer Wandel und neue Zielgruppen

Interessanterweise sind längst nicht nur ältere Menschen die Hauptzielgruppe für das traditionelle Gericht. Martina Meier berichtet, dass auch viele jüngere Gäste das Pferdefleisch für sich entdeckt haben. Dies deutet darauf hin, dass sich die Wahrnehmung und Akzeptanz dieser Fleischsorte in der Gesellschaft verändert hat und sie nicht mehr nur als Nischenprodukt für eine bestimmte Altersgruppe gilt.

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Meier betont, dass es nur wenige Lokale gibt, die weiterhin Pferdefleisch anbieten, was den besonderen Status ihres Angebots unterstreicht. Seit 18 Jahren bedient sie bereits ihre Gäste, wobei sie das Lokal gemeinsam mit einem Partner übernommen hat. Die Kombination aus historischer Atmosphäre und einzigartigem Speiseplan sorgt für einen stabilen Kundenstrom, der unabhängig von saisonalen Schwankungen besteht.