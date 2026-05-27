Pfingstabenteuer: Von Edinburgh zu Sunderland - Festival mit Mama

Eine 32‑jährige Reporterin reist mit ihrer 61‑jährigen Mutter von Edinburgh nach Sunderland, kombiniert Sightseeing in Schottland mit dem "Big Weekend"‑Festival und erlebt dabei überraschende Momente, Familienbande und unvergessliche Musikmomente.

Ich rief meine Mutter an und fragte, ob sie Pfingsten Zeit habe. Sie, 61, hatte noch nie ein Festival besucht, aber ihr Wunsch, Schottland zu entdecken, ließ sie sofort zusagen.

Zwei Wochen später standen wir am Flughafen, Sektgläser in der Hand, und flogen nach Edinburgh. Mein Ziel war das Konzert von Louis Tomlinson, mein Lieblingssänger, während meine Mutter die historischen Schlösser der Stadt sehen wollte. Deshalb planten wir zunächst zwei Tage in Edinburgh, bevor wir weiter zum "Big Weekend" nach Sunderland fuhren. In Edinburgh hatten wir nur vier Stunden Zwischen­stand.

Wir sprangen in einen Sightseeing‑Bus, fuhren durch die Altstadt und lauschten den Erzählungen über die Stadt. Nach einem kurzen Abstecher in ein uriges Pub, wo wir Aperol im Innenhof genossen, ging es weiter zum Bahnhof. Google zeigte nur 14 Minuten zu Fuß, doch mit Gepäck und unzähligen Treppenstufen wurde der Weg zur tatsächlichen Dauer eine kleine Herausforderung. Oben angekommen, belohnte ein perfekter Blick auf das Edinburgh Castle unsere Anstrengungen.

Am Abend fuhren wir mit dem Zug entlang der schottischen Küste nach Newcastle; das plötzliche Auftauchen des Meeres ließ das Herz meiner Mutter höher schlagen. Nachdem wir ein Abendessen im Hotelrestaurant eingenommen hatten, entspannten wir uns im Zimmer mit einer Dose Prosecco, wobei meine Mutter lauter schnarchte als ich. Der eigentliche Festivaltag begann mit rotem Cowboystiefel‑Look und Glitzersteinen im Gesicht meiner Mutter.

Nach einem Frühstück mit Prosecco machten wir uns auf den Weg zum Herrington Country Park, wo das Festivalgelände auf grünen Wiesen, Pferdekoppeln und dem Penshaw‑Monument thronte - ein Anblick, den meine Mutter mit einer Mini‑Akropolis verglich. Das riesige Feld vor der Bühne füllte sich mit tausenden Fans, während wir unsere Pressebändchen abholten und uns in den Gästebereich begaben, wo saubere Toiletten für große Erleichterung sorgten.

Während Ellie Goulding spielte, nutzte meine Mutter die Gelegenheit, um sich in die zweite Reihe zu schieben - ein echter Profi, wie ich ihr stolz zuschrieb. Schließlich standen wir nahe der Bühne, als Louis Tomlinson das Publikum eroberte; die Musik ließ uns singen, tanzen und sogar Freudentränen vergießen. Nach einer intensiven Performance brauchten wir beide eine kurze Pause, doch das Erlebnis bleibt ein unvergessliches Pfingstabenteuer, das Mutter und Tochter noch enger zusammengebracht hat





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Festival Schottland Edinburgh Sunderland Familienreise

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