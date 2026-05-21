Pfingsten wird es sehr warm: Hitzewelle im Anflug mit Saharastaub

Die Hitzewelle mit Saharastaub, bekannt als 'Spanish Plume', zieht in den nächsten Wochen über Deutschland hinweg. Das subtropische Luftmasssystem wird die Temperaturen auf über 30 Grad klettern lassen, vor allem in Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Doch das schlimme Wetter lässt nicht nur Hitze nach sich ziehen, sondern auch Saharastaub, der früher über Nordafrika angesaugt wurde und alles schmutzig machen wird. Man sollte maschile Kleidung tragen und Sonnencremes auftragen

Die Hitzewelle ist im Anflug. Und sie hat Staub im Gepäck. Zu Pfingsten schiebt sich eine heiße Luftmasse aus Spanien nach Deutschland. Meteorologen sprechen von der ' Spanish Plume ', der spanischen Warmluftfahne.

Die subtropische Luftmasse lässt die Temperaturen teilweise auf über 30 Grad klettern. Pfingsten wird es sehr warm. In Nordrhein-Westfalen, Hessen oder Bayern erreichen die Temperaturen 30 bis 33 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein liegen sie zwischen 25 und 29 Grad.

Die Hitzeblase hat auch Saharastaub bei sich, der vorher über Nordafrika angesaugt wurde. Er wird Pfingsten alles schmutzig machen: die frisch geputzte Terrasse, das frisch gewaschene Auto, die Wäsche auf der Leine im Garten. Der Begriff 'Spanish Plume' beschreibt eine Wetterlage, bei der sehr heiße, trockene Luft aus Spanien und der Sahara in höheren Luftschichten, wie eine Fahne, nach Mitteleuropa geweht wird.

Doch solche besonderen Wetterphänomene können auch dazu führen, dass es in den darauffolgenden Tagen Regen und Gewitter geben kann.lange Hosen anziehen, Sonnencremes auftragen.





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