Eine Auswertung von 14 Kohortenstudien zeigt: Pflanzliche Fette wie Olivenöl gehen mit weniger Leberkrebs einher, gesättigte Fettsäuren mit mehr Risiko.

Fett hat einen schlechten Ruf, doch für die Gesundheit scheint nicht die Menge des Fetts entscheidend zu sein, sondern vor allem die Art der Fette, die auf dem Teller landen. Eine neue Auswertung von Forschern beleuchtet genau diesen Punkt und untersucht, wie verschiedene Fettarten in der Ernährung mit dem Risiko zusammenhängen, an Leberkrebs zu erkranken.

Für die Untersuchung werteten die Forscher 14 Kohortenstudien aus. Ihr Ergebnis macht Hoffnung, zeigt aber zugleich, dass nicht alle Fettquellen gleich zu bewerten sind. Der Zusammenhang zwischen Ernährung und Leberkrebs wurde dabei anhand der Fettart betrachtet.

Also read Schulterprothesen: Neue Daten belegen große Unterschiede zwischen Kliniken

Pflanzliche und gesättigte Fettsäuren im Vergleich

Wer täglich 20 Gramm mehr pflanzliche Fette isst, hat laut der Auswertung ein um 20 Prozent geringeres Leberkrebs-Risiko. Zu den pflanzlichen Fetten zählen unter anderem Olivenöl, Rapsöl, Nüsse und Avocados.

Bei gesättigten Fettsäuren zeigte sich das umgekehrte Bild. Wer täglich 20 Gramm mehr gesättigte Fettsäuren isst, hat den Ergebnissen zufolge ein um 18 Prozent höheres Risiko für Leberkrebs.

Advertisement

Die Forscher betrachteten damit nicht nur die Gesamtmenge an Fett, sondern gezielt die einzelnen Fettarten. Genau diese Unterscheidung macht die Studie für die Ernährung im Alltag relevant, denn sie zeigt, dass der Ersatz einer Fettquelle durch eine andere eine messbare Rolle spielen kann.

Gesamtfett zeigt keinen klaren Zusammenhang

Die Gesamtmenge an Fett wies in der Auswertung keinen klaren Zusammenhang mit dem Leberkrebs-Risiko auf. Damit rückt die Qualität der Fette in den Mittelpunkt der Bewertung, nicht die reine Menge.

Die Ergebnisse sind allerdings als statistischer Zusammenhang zu verstehen. Sie belegen laut den vorliegenden Angaben nicht, dass pflanzliche Fette Leberkrebs verhindern. Weitere Studien sind nötig, um die Ergebnisse zu bestätigen und die Zusammenhänge genauer einzuordnen.

Die Auswertung stützt sich auf bestehende Kohortenstudien und fasst deren Daten zusammen. Ein solcher Blick auf viele Untersuchungen gleichzeitig erlaubt eine breitere Einordnung, ersetzt aber keine neuen, gezielt angelegten Untersuchungen.

Advertisement

Was Verbraucher aus dem Ergebnis ableiten können

Für den Alltag bedeutet die Auswertung vor allem, dass man beim Einkauf und beim Kochen selbst Einfluss nehmen kann. Wer Olivenöl, Rapsöl, Nüsse oder Avocados häufiger verwendet, wählt nach dieser Auswertung die günstigeren Fettquellen.

Gleichzeitig lohnt es sich, den Anteil stark gesättigter Fette im Blick zu behalten. Wer gesünder essen möchte, muss laut den Ergebnissen nicht grundsätzlich auf Fett verzichten, sondern kann gezielt die besseren Fettquellen wählen.