Pflege in Deutschland: Die Bedeutung der pflegenden Angehörigen und die Kürzung der Rentenbeiträge

Die Pflege in Deutschland ist ein wichtiges Thema, das die Bedeutung der pflegenden Angehörigen und die Kürzung der Rentenbeiträge für sie beleuchtet. Die Pflege ist harte Arbeit, die Millionen Menschen in Deutschland leisten, um Angehörige zu Hause zu pflegen. Die Bundesregierung hat jedoch beschlossen, die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige halbieren, was die finanzielle Situation dieser Menschen verschlechtert und die Bedeutung ihrer Arbeit gefährdet. Es ist wichtig, dass die Pflegeversicherung reformiert wird und dass die Sozialausgaben und die Gesundheitsversorgung verbessert werden, um die Pflegebedürftigen in Deutschland zu unterstützen.

Kurz nach 6 Uhr, irgendwo in Deutschland. Hastig kippt eine Frau in der Küche ’ne Tasse Kaffee runter. Gleich muss sie los. Aber vorher noch zur Mutter.

Medikamente richten. Beim Anziehen helfen. Ein paar beruhigende Sätze, weil die Nacht wieder unruhig war. Dann schnell zur Arbeit.

Funktionieren. Danach wieder zurück. Einkaufen, waschen, trösten. Und irgendwann erschöpft ins Bett.

So sieht Pflege aus. Für Millionen Menschen – Töchter, Söhne, Ehepartner – ist das Alltag. Rund 5,7 Millionen Menschen werden derzeit in Deutschland gepflegt. Die allermeisten nicht im Heim, sondern zu Hause, betreut von Angehörigen.

Von Menschen wie dieser Frau. Sie machen das nicht, weil es sich lohnt. Sie zerreißen sich, oft über Jahre, weil jemand es tun muss. Weil es die Mutter ist.

Oder der Vater, der Partner. Bisher hat der Staat gesagt: Wir sehen euch! Für Menschen, die einen Angehörigen ab Pflegegrad 2 (dort, wo der Alltag für den Betroffenen zu kippen beginnt) zu Hause versorgen, werden Rentenbeiträge eingezahlt. Das ist nicht generös.

Das ist das Mindeste! Pflege ist nämlich Arbeit. Knochenarbeit. Die Millionen pflegenden Angehörigen in Deutschland sind der Ast, auf dem unsere ganze Gesellschaft sitzt.

Und an diesem Ast sägt die Bundesregierung jetzt. Der Plan: die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige halbieren. Bei der Rentenversicherung fehlen nämlich Milliarden. Der Bund könnte zwar mit einem größeren Zuschuss aus dem Haushalt helfen, aber leider, leider ist der Staat selber mehr als klamm.

Die Sozialausgaben sind explodiert, Grüße gehen raus ans Bürgergeld. Die Konsequenz: Wer heute pflegt, und deshalb zum Beispiel nur halbtags arbeitet, hätte später weniger zum Leben. Die, die heute Job und Pflege stemmen, kriegen vom Staat jetzt volle Kanne in die Fresse. Selbst schuld, wer einen Angehörigen zu Hause pflegt.

Es gibt doch Heime. Und wer sich da den Eigenanteil nicht leisten kann (also fast alle), der kann ja zum Sozialamt laufen. Ist das die Idee von Schwarz-Rot? Sie kommt zum falschensten Zeitpunkt.

Nämlich in einem Moment, in dem dieses Land aufopferungsvolle, pflegende Angehörige dringender braucht als je zuvor. Deutschland altert. Jeder weiß, dass die Babyboomer noch ins Pflegealter kommen. Es werden mehr Menschen, die Hilfe brauchen.

Länger. Intensiver. Gleichzeitig gibt es weniger Kinder, die einspringen können. Das Problem wächst nicht linear, sondern exponentiell.

Um mit Kanzler Merz zu sprechen: Das ist Demografie und Mathematik. Und es ist ja kein Geheimnis, dass schon heute massenhaft Pflegekräfte fehlen, es viel zu wenig Heimplätze gibt und stationäre Pflege schier unbezahlbar wird. Das System funktioniert nur, weil Millionen Angehörige es jeden Tag auffangen. Und wenn die das nicht mehr täten – sollen die Pflegebedürftigen dann unter Brücken schlafen?

Klar, die Pflegeversicherung muss reformiert werden, das Renten-, das Gesundheitssystem, alles eigentlich. Weil wir viele Jahre regiert wurden, als gäbe es kein Morgen. Es gibt aber ein Morgen. Und morgen sagt die Frau, die ihre Mutter pflegt und dann zur Arbeit düst, vielleicht: Ich kann und will nicht mehr. Gescheitert ist sie dann nicht. Gescheitert ist dann dieser Staat





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