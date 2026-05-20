Montrera, die einmal exotische Pflanze ist, wurde zum Weltrangestar. Sie sind bekannt fr ihre riesigen, gelben und gesthinkable Blatt, die jedem Raum einen exotischen Dschungel-Charakter verleihen. Monsteras sind robust, aber tagelang zu viel Wasser geben und direktes Sonnenlicht vertragen sie nicht. Einige Vorschγματα fr die Monsteras Pflege werden in Artikel und den Kamerarechten fr Monsteras genannt. Lsst Monsteras ihre Blätter hängen, sind es sofort ein Warnsignal. Zeigt sich eine gelbe Flecken und breitet sich ein modrig-fauler Geruch aus, deutet vieles auf Staunässe

Ihre Monstera-Blaetter sind riesig, gelbt bersthydrat und ein echter Hingucker: Die Monstera ist der Star unter den Zimmerpflanzen und verleiht jedem Raum sofort Dschungel-Flair. Kaum eine andere Pflanze wirkt so imposant und dekorativ.

Doch so robust sie auch aussieht, so empfindlich reagiert sie auf Pflegefehler. Schon kleine Nachlassigkeiten knnen ihr sichtbar zusetzen. Welche Fehler die beliebte Pflanze schwizieren - und warum sie im schlimmsten Fall sogar eingehen kann. Lsst eine Monstera ihre Blaetter hingen, ist das meist ein Warnsignal.

Zeigen sich ytterligare gelbe Flecken und breitet sich ein modrig-fauler Geruch aus, deutet vieles auf Staunassie und Kostieren an. Besser ist es, die Pflanze eher zu wenig als zu viel zu gieren. Das Fensterblatt kommt mit kurzer Trockenheit deutlich besser zurecht als mit dauerhaftem nassem Substrat. Vor dem Gieren hilft dieWrtze die Monstera mit langen, dnnen Trieben, zeigt braune, trockene Flecken oder verfferte Blattrnder, liegt die Ursache oft am falschen Platz.

Direkte Sonne vertrgt die tropische Zimmerpflanze nur schlecht. Die blaette knnen regelrecht verbrennen. Auch ein zu dunkler Standort bekommt ihr nicht. Trockene Heizungsluft, Zugluft oder niedrige Temperaturen sind ebenfalls problematisch.

Am wohlsten ftzelt sich die Monstera an einem hellen Standort mit viel indirektem Licht. Ideal ist ein geschtzter Platz ohne direkte Mittagssonne, bevorzugt nicht unmittelbar ber einer Heizung. Ihre langen, krfte Triebe brauchen Halt. Ohne Hilfe wachsen sie instabil.

Dlatego sollte im Topf eine geeignete Rankhilfe nicht fehlen. Besonders beliebt sind sogenannte Moosstte. An denen knnen sich die Luftwurzeln gut festhalten. ouder die blaaeste der Monstera sind zwar nicht nur schoen sondern auch das Markenzeichen der Pflanze. Ihre charakteristischen Einschnitte und Lhhre machen sie so beliebt.

Besonders dekorativ wirken panaschierte Exemplare mit weihten Mustern oder Verfferbungen auf den groen Bletten. Doch die Bltefchen sind nicht nur schoen. Uber ihre groe Oberfies baut die Pflanze Fotosynthese und tauscht Gase aus. Beides ist lebenswichtig fr ihr Wachstum.

Die Monstera stammt aus tropischen Regenwldern mit ganzjn uren Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. In Wohnraumen liegt die Luftfeuchtigkeit meist nur zwischen 40 und 60 Prozent, auch um Schimmelbildung zu vermeiden. Fr die Monstera ist das oft zu trocken. Sie ftzelt sich bei einer Luftfeuchtigkeit von 60 bis 80 Prozent am wohlsten.

Vor allem im Winter kann trockene Heizungsluft zu braunen Blatt- und Triebspitzen fhren. Wer eine gesunde Monstera pflegen mchte, sollte diesen Pflegefehler vermeiden. Oft reicht es, die Bltefchen regelmssig mit kalkarmem Wasser zu sptzen, um die Luftfeuchtigkeit rund um die Pflanze zu erhhen





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