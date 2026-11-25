Ab Januar könnte es deutlich schwerer werden, einen Pflegegrad zu bekommen – sofern die Pflegereform wie geplant in Kraft tritt. Was sich ändern soll und wer jetzt handeln sollte.

. In der zweiten Novemberwoche gingen dort 14.136 Begutachtungsaufträge ein, 37 Prozent mehr als im Wochenschnitt von Anfang August bis Mitte Oktober. Bundesweit erhielten die Medizinischen Dienste im Oktober rund 419.000 Aufträge, knapp 20 Prozent mehr als ein Jahr zuvor..

Die Bundesregierung argumentiert, sie wolle die Pflegeversicherung finanziell stabilisieren, unter anderem durch eine strengere Einstufung in die Pflegegrade. Beschlossen ist das Gesetz allerdings noch nicht. Bei der Begutachtung vergeben Gutachterinnen und Gutachter Punkte: Je weniger jemand im Alltag selbstständig schafft, desto höher der Pflegegrad. Laut Gesetzentwurf sollen für Pflegegrad 1 künftig 15 statt 12,5 Punkte nötig sein, für Pflegegrad 2 30 statt 27 und für Pflegegrad 3 50 statt 47,5.

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Wer heute mit 28 Punkten Pflegegrad 2 bekommt, käme künftig nur noch auf Pflegegrad 1. Zudem sollen manche Einschränkungen weniger Punkte bringen als bisher, etwa bei der Mobilität oder der Selbstversorgung. Das kann alle Pflegegrade betreffen. Laut einer Modellrechnung in der Gesetzesbegründung bekämen bei der ersten Begutachtung dadurch rund 22 Prozent weniger Menschen überhaupt einen Pflegegrad.

Außerdem soll der Pflegegrad häufiger nur befristet vergeben werden. Wer schon einen Pflegegrad hat, soll ihn behalten, auch bei einer späteren Neubegutachtung. Bei Pflegegrad 1 soll aber der Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro im Monat ab Januar wegfallen. Das gilt auch für alle, die ihn heute schon bekommen.

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Wer bis zum 31. Dezember einen Antrag stellt, soll noch nach den bisherigen Regeln eingestuft werden, auch wenn der Gutachter erst im neuen Jahr kommt. Maßgeblich ist der Eingang bei der Pflegekasse. Die heutigen Leistungsbeträge sichert ein solcher Antrag allerdings nicht.

Betroffene müssen sich auf Wartezeiten einstellen. Normalerweise muss die Pflegekasse innerhalb von 25 Arbeitstagen entscheiden. Diese Frist soll von Januar bis Ende April ausgesetzt werden. Der Medizinische Dienst Bayern erwartet trotz zusätzlichen Personals längere Bearbeitungszeiten.

Sinnvoll ist ein Antrag vor allem für Menschen, die schon heute erkennbar Hilfe im Alltag brauchen, etwa beim Waschen, Anziehen oder mit Medikamenten, wegen einer Demenz oder nach einem Schlaganfall. Wer bereits einen Pflegegrad hat und sich deutlich verschlechtert hat, kann eine Höherstufung beantragen. Ob dafür ebenfalls der Stichtag gilt, ist noch nicht eindeutig geklärt. Ein Antrag ins Blaue hinein bringt dagegen wenig.

In Bayern wird schon heute mehr als jeder vierte Erstantrag abgelehnt. Die Chefin des Medizinischen Dienstes Bayern, Claudia Wöhler, rät deshalb, sich vorher kostenlos bei der Pflegekasse oder einem Pflegestützpunkt beraten zu lassen. Der Antrag geht formlos an die Pflegekasse, die bei der Krankenkasse angesiedelt ist. Am besten stellt man ihn schriftlich, damit das Eingangsdatum belegt ist.

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Privatversicherte wenden sich an ihre private Pflegeversicherung. Die Begutachtung ist kostenlos. Meist kommt ein Gutachter des Medizinischen Dienstes nach Hause, bei Privatversicherten einer von Medicproof. Gezahlt wird rückwirkend ab dem Tag des Antrags, gegen den Bescheid ist innerhalb eines Monats Widerspruch möglich.

Zur Vorbereitung empfehlen Sozialverbände ein Pflegetagebuch: ein bis zwei Wochen lang notieren, wobei Hilfe nötig ist. Arztberichte und Medikamentenplan sollten bereitliegen, Angehörige möglichst beim Termin dabei sein. Und: nichts beschönigen. Am Mittwoch, den 25.

November hört der Gesundheitsausschuss des Bundestages Sachverständige zu dem Gesetz an. Der Bundesrat hat bereits zahlreiche Änderungen gefordert. Verabschieden soll der Bundestag das Gesetz im Dezember, danach befasst sich noch einmal der Bundesrat.. Sie fürchten massive Verschlechterungen für die Versorgung von Patienten.

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