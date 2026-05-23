Pflegekassen stehen schlechter da als bisher bekannt - Alarm des Spitzenverbandes

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) warnt vor einem Finanz-Kollaps in der Pflege und fordert die Regierung auf, das Ruder jetzt zu reißen, da die Finanzprobleme im nächsten Jahr unbeherrschbar werden könnten. Besonders kritisch sind die ersten Monate, weil dann traditionell weniger Geld in die Pflegekasse fließt.

Die Pflegekassen stehen offenbar viel schlechter da als bisher bekannt! Trotz eines Darlehen s von über 800 Millionen Euro rutschte die soziale Pflegeversicherung im ersten Quartal 2026 tief ins Minus - satte 667 Millionen Euro fehlen.

Jetzt schlägt der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) Alarm. Chef Oliver Blatt (58) warnt vor einem Finanz-Kollaps in der Pflege. Für das Gesamtjahr erwartet er ein Defizit von rund einer Milliarde Euro. Rechnet man die Schulden beim Bund hinzu, türmt sich sogar ein Loch von 4,2 Milliarden Euro auf





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