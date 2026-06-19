Pflegekraft im Wetteraukreis wegen mutmaßlicher Insulin‑Injektionen an Senioren angeklagt

Ein 38‑jähriger Pfleger soll im Zeitraum Juli‑September 2025 sechs Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner ohne medizinische Indikation mit Insulin behandelt und damit lebensgefährliche Unterzuckerungen ausgelöst haben. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt erhebt Anklage wegen versuchten Mordes, versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Ein 38‑jähriger Pflegefachmann aus dem Wetteraukreis steht seit kurzem im Visier der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Nach den Ermittlungen soll er zwischen dem 23. Juli und dem 19.

September 2025 in einem örtlichen Pflegeheim vier betagte Bewohnerinnen im Alter von 83 bis 86 Jahren sowie einen 88‑jährigen Bewohner ohne ärztliche Indikation mit Insulin versorgt haben. Die Injektionen führten zu einem gefährlichen Abfall des Blutzuckerspiegels, was bei gesunden Personen in diesem Alter lebensbedrohlich sein kann. In allen Fällen löste die gefährliche Unterzuckerung den Notruf aus, sodass die Pflegeeinrichtung medizinische Hilfe leisten musste.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten daher in diesen drei Fällen gefährliche Körperverletzung vor, weil er die Betroffenen bewusst in eine akute Versorgungssituation brachte, die ihr Leben gefährdete. In zwei weiteren Vorfällen soll der Beschuldigte das Notrufen unterlassen haben. In einem dieser beiden Fälle wird ihm neben gefährlicher Körperverletzung auch versuchter Totschlag vorgeworfen, weil das unterlassene Eingreifen zu einem stärkeren Gefährdungsgrad der betroffenen Person führte.

Ein besonders gravierender Tatbestand ist der Verdacht des Heimtückemordes, der sich gegen das 84‑jährige Opfer richtet, das zum Tatzeitpunkt an einer Demenzerkrankung litt und somit besonders wehrlos war. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte die geistige Verfassung des Opfers ausgenutzt hat, um die Injektion ohne medizinische Notwendigkeit durchzuführen und damit sein Leben zu gefährden. Insgesamt geht die Staatsanwaltschaft von sechs strafbaren Handlungen aus, die sich über einen Zeitraum von knapp zwei Monaten erstreckten.

Der Angeklagte wird verdächtigt, das Vertrauen der Pflegeeinrichtung und der betroffenen Senioren missbraucht zu haben, um sie mit einem potenziell tödlichen Medikament zu schädigen. Die Anklage beinhaltet den Vorwurf des versuchten Mordes, des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Die Ermittlungen laufen noch, und die Staatsanwaltschaft prüft, ob weitere Tatbestände hinzukommen könnten.

Das Verfahren soll in den kommenden Wochen vor dem Landgericht Frankfurt ausgetragen werden, wobei die Verteidigung bereits betont hat, dass es an handfesten Beweisen für eine vorsätzliche Tatfehle gebe. Die Öffentlichkeit zeigt sich entsetzt über die angeblichen Vorfälle, die das Vertrauen in die Pflegebranche erschüttern und ein dringendes Signal an Aufsichtsbehörden senden, strengere Kontrollen und Schulungen zu fordern





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