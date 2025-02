Pflegekräftemangel in Höxter: Alarm vor akuter Situation in fünf Jahren

Experten warnen vor einem dramatischen Mangel an Pflegepersonal in Höxter bereits in fünf Jahren. Die Kluft zwischen pflegebedürftigen Menschen und verfügbarem Personal wächst alarmierend.

Schon in fünf Jahren könnte der Mangel an Fachkräften im Pflegebereich Höxter mit voller Wucht treffen, befürchten Expertinnen und Experten. Die Stadt Höxter ist im aktuellen Ranking der Pflegekammer auf, die Zahlen ernst zu nehmen. Die Demografie und der Personalmangel schlagen sicherlich überall zu, in Höxter aber noch mal mit besonderer Wucht. Wir können anhand der Datenlage sagen, dass dreimal mehr Pflegefachpersonen in Rente gehen als an Nachwuchs in den Gesundheit smarkt kommen.

Dieses Ergebnis sei erschreckend, weil es nicht um eine Entwicklung gehe, die in 20 bis 30 Jahren passieren wird. Die Expertinnen und Experten schätzen, dass Höxter schon in fünf Jahren einen akuten Mangel an Pflegepersonal haben wird. Die Kluft zwischen pflegebedürftigen Menschen und Pflegepersonal sei in Höxter besonders groß. Auf 40 Prozent Pflegefachpersonen, die in naher Zukunft in Rente gehen könnten, kämen nur 10 Prozent Berufeinsteigerinnen und Berufseinsteiger. Womöglich ist die Lage in ländlichen Regionen besonders schwierig, weil junge Menschen Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen nur schlecht erreichen können, vermutet man bei der Kammer. Ansonsten könnte es dazu kommen, dass immer häufiger Menschen in Teilzeit gehen oder zu Hause bleiben, um ihre Angehörigen zu pflegen. Die aktuelle Politik dürfe die Lösung des Problems nicht weiter in die Zukunft schieben.





Pflegekräftemangel Höxter Gesundheitswesen Demographie Personalmangel

