Pflegeversicherung 2027: Kinderlose zahlen mehr, Entlastungsbetrag fällt weg

Ab 2027 steigt der Pflegebeitragszuschlag für Kinderlose und die Bemessungsgrenze. Während Heim-Zuschüsse gestützt werden, fallen Entlastungsbeträge weg. Kritiker warnen vor Härten.

Die Diskussion um die Zukunft der sozialen Absicherung im Alter dominiert im Deutschen Bundestag die politischen Debatten. Die aktuelle Reform zielt darauf ab, die finanziellen Belastungen der Pflegeversicherung langfristig zu stabilisieren, ohne dabei die Beitragssätze pauschal anzuheben. Stattdessen greift die Regierung an anderen Stellen in die Beitragsstruktur ein, um Milliarden einzusparen. Dabei trifft eine Verschärfung der Regeln insbesondere Menschen ohne eigene Kinder.

Zuschlag für Kinderlose und Ehepartner erhöht sich

Der allgemeine Beitragszuschlag für kinderlose Versicherte wird ab dem Jahr 2027 deutlich angehoben. Statt der bisherigen 0,6 Prozentpunkte müssen Betroffene fortan 0,9 Prozentpunkte zur Pflegeversicherung entrichten. Dies entspricht einer Mehrbelastung von 0,3 Prozentpunkten im Vergleich zum aktuellen Stand. Konkret führt dies bei einem monatlichen Bruttogehalt von 4.000 Euro zu einer jährlichen Zusatzlast von 144 Euro. Die Ausdehnung dieser Pflicht auf kinderlose Ehepartner ab 2028 mit einem Zuschlag von 0,52 Prozentpunkten bedeutet zudem zusätzliche Kosten von 250 Euro im Jahr bei diesem Gehaltsniveau.

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Die Regierung plant zudem eine Anpassung der Beitragsbemessungsgrenze. Diese steigt von aktuell 5.812,50 Euro pro Monat auf 6.375 Euro pro Monat ab 2027 an. Gutverdiener müssen somit auf einen größeren Teil ihres Einkommens Beiträge zahlen. Wer beispielsweise als Spezialist in der Metallindustrie 6.400 Euro monatlich verdient, muss nächstes Jahr 120 Euro mehr an Beiträgen abführen. Ausnahmen von diesen Zuschlägen sind weiterhin vorgesehen, sofern im Haushalt pflegebedürftige Angehörige oder kleine Kinder zu versorgen sind.

Höhere Hürden bei Pflegegrad und Leistungskürzungen

Die Hürden für den Bezug von Leistungen steigen signifikant, sobald ab 2027 erstmalig ein Pflegegrad beantragt wird. Für Personen, die einen Pflegegrad 1 erhalten, fällt der bisherige Entlastungsbetrag in Höhe von 131 Euro pro Monat komplett weg. Bei den höheren Pflegegraden von 2 bis 5 werden die einzelnen Leistungen nicht mehr isoliert abgerechnet, sondern in einem gebündelten Budget zusammengefasst. Dies soll administrativ vereinfachen, führt jedoch für viele Empfänger zu einer spürbaren Einschränkung der flexiblen Nutzbarkeit von Geldleistungen.

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Ein zentraler Kritikpunkt innerhalb der eigenen Regierungskoalition betrifft den Wegfall der Verhinderungspflege als eigenen Leistungsanspruch. Bisher können Freunde, Nachbarn oder andere Angehörige einspringen, wenn der primäre Pflegende eine notwendige Pause oder Erholungsphase benötigt. Der Verlust dieser flexiblen Option wird als schwerwiegender Eingriff in die alltagstaugliche Struktur der häuslichen Pflege gewertet. Die Pflegebeauftragte der Regierung, Katrin Staffler von der CSU, warnte bereits früh vor den negativen Folgen.

Politische Widerstände und Anpassungen im Gesetzestext

Katrin Staffler kritisierte gegenüber der BILD-Zeitung, dass der Wegfall der flexiblen Verhinderungspflege die pflegenden Angehörigen besonders hart treffen würde. Sie bezeichnete die vorgesehene Gesetzeslage an dieser Stelle als nicht praxistauglich. Auch der Patientenschützer Eugen Brysch übt scharfe Kritik an den Plänen der Bundesregierung. Er betont, dass die Leistungen in der häuslichen Pflege radikal gekürzt würden. Laut seinen Berechnungen sind Kürzungen im Gesamtvolumen von mehr als 1.000 Euro pro Fall vorgesehen.

Innerhalb der Koalitionsfraktionen von Union und SPD laufen intensive Gespräche, um das Gesetz noch zu korrigieren. Ein Vertreter der CDU betonte in seiner Rede, es sei essenziell, die betroffenen Bürger nicht mit der Komplexität und den finanziellen Nachteilen zu überfordern. Ursprünglich waren auch Kürzungen bei den Zuschüssen zu hohen Pflegeheim-Kosten geplant. Diese spezifischen Kürzungen wurden im neuen Gesetzentwurf jedoch wieder aus dem Entwurf gestrichen, was auf den Widerstand gegen weitere Einschnitte in die stationäre Versorgung hinweist.