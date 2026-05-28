Pflegeversicherung steht vor dem Kollaps: Eigenes Vermögen soll zuerst verwendet werden

Die Pflegeversicherung steht vor dem Kollaps, da es bis 2030 17,4 Milliarden Euro an Kassen fehlen. Unionsfraktionsvize Albert Stegemann schlägt vor, Eigenes Vermögen zuerst zu verwenden, bevor die Gemeinschaft zahlt. Gesundheitsministerin Nina Warken arbeitet an einer Reform der Pflegeversicherung, um die Kassen zukunftsfit zu machen.

Die Pflegeversicherung steht vor dem Kollaps ! Bis 2030 fehlen den Kassen 17,4 Milliarden Euro. Kommt keine Reform, droht eine Beitragsexplosion für Millionen Beschäftigte. Jetzt schlägt Unionsfraktionsvize Albert Stegemann vor: Eigenes Vermögen soll zuerst verwendet werden, bevor die Gemeinschaft zahlt.

Auch das eigene Haus oder Wohnung ist kein Tabu! Stegemann fordert eine "grundlegende Pflegereform", damit die Sozialbeiträge nicht explodieren. Im Bericht fordern sie: "Stärkeren Einsatz von Einkommen und Vermögen zur Finanzierung der Pflege.

" Gesundheitsministerin Nina Warken arbeitet aktuell an einer Reform der Pflegeversicherung. Sie soll die Kassen zukunftsfit machen





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