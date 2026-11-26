Bei Rituals habe ich ein Produkt entdeckt, dass meine Haut ultra weich macht und zwei geniale Vorteile gegenüber Body-Lotion hat.

5 Anzeichen, dass du das falsche Parfüm trägstBei Rituals habe ich ein Produkt entdeckt, dass meine Haut ultra weich macht und zwei geniale Vorteile gegenüber Body-Lotion hat.mir zuletzt wieder verdeutlicht hat, wie wichtig regelmäßiges Eincremen des Körpers ist, meinte ich zu ihr, dass ich es meistens zeitlich einfach nicht schaffe.

Ihre Antwort?

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„Aber du gehst doch auch jeden Tag duschen. Wenn du die Zeit findest, kannst du dich auch täglich eincremen.