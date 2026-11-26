Pflegt trockene Haut seidig weich: Das duftende Wunder-Öl von Rituals zieht sofort ein
Bei Rituals habe ich ein Produkt entdeckt, dass meine Haut ultra weich macht und zwei geniale Vorteile gegenüber Body-Lotion hat.
5 Anzeichen, dass du das falsche Parfüm trägstBei Rituals habe ich ein Produkt entdeckt, dass meine Haut ultra weich macht und zwei geniale Vorteile gegenüber Body-Lotion hat.mir zuletzt wieder verdeutlicht hat, wie wichtig regelmäßiges Eincremen des Körpers ist, meinte ich zu ihr, dass ich es meistens zeitlich einfach nicht schaffe.
Ihre Antwort?
„Aber du gehst doch auch jeden Tag duschen. Wenn du die Zeit findest, kannst du dich auch täglich eincremen.
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