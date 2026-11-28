Samsung rüstet auf. Gleich zwei neue Funktionen könnten bald auf eurem Galaxy-Handy landen.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. haben Experten Hinweise auf zwei spannende Features für die vorinstallierte Kamera-App entdeckt: eine 360-Grad-Panorama-Funktion und eine fortschrittliche Videostabilisierung für Selfies..

Die Besonderheit hierbei ist, dass euer Smartphone gleichzeitig die Front- und die Hauptkamera nutzen soll, um eine vollständige Rundum-Ansicht eurer Umgebung zu erstellen. Die App leitet euch dabei durch den Prozess, fragt nach Links- oder Rechtshänder-Bedienung und gibt per Vibration Feedback, sobald die Aufnahme abgeschlossen ist. Aktuell ist die Funktion noch nicht in der One-UI-Beta freigeschaltet, doch Android Authority hat bereits deutliche Hinweise in der Kamera-App entdeckt. Dort ist sogar ein erstes Video versteckt (Quelle:für Selfie-Videos.

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Das Feature soll den Horizont im Video immer gerade halten, selbst wenn ihr das Smartphone neigt oder euch bewegt. Das ist besonders praktisch, wenn ihr beim Gehen oder Laufen filmt, da die Aufnahmen deutlich ruhiger und professioneller wirken, ohne, dass ihr Zubehör benötigt. Aktuell ist das Feature nur für die Hauptkameras auf der Rückseite des Smartphones verfügbar, während die Selfie-Kamera noch fehlt.