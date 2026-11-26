Pflicht für Spider-Man-Fans: Lidl bietet beliebtes Lego-Set für nur 8,99 Euro an
Wer nach einem kompakten Geschenk für Marvel-Fans sucht, wird bei diesem Spider-Man-Deal fündig.
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Das Set umfasst 135 Teile, einen beweglichen Mech mit abnehmbaren Waffen sowie die Minifiguren Miles Morales und Spider-Man 2099. Die Verfügbarkeit ist laut Lidl aufgrund hoher Nachfrage begrenzt ( Das Lego Marvel Super Heroes Set 76337 richtet sich mit seiner Altersempfehlung ab sechs Jahren an jüngere Baumeister. Mit 135 Teilen liegt der Aufwand im überschaubaren Bereich – laut Hersteller benötigen geübte Kinder zwischen 30 und 60 Minuten für den Zusammenbau. Derein 3-fach-Shooter, ein Netzschießer und ein Rasiermesser-Web-Blaster angebracht.
Diese Elemente lassen sich abnehmen und austauschen. Die beiden Minifiguren Miles Morales und Spider-Man 2099 sind mit passendem Zubehör wie Laserstrahl und Netzausrüstung ausgestattet. Die Lego Builder App bietet interaktive 3D-Anleitungen, die den Baufortschritt Schritt für Schritt zeigen. Für Kinder, die noch nicht viel Erfahrung mit Lego haben, kann das hilfreich sein.
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