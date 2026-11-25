Ab dem 18. Februar 2027 müssen Batterien und Akkus in der EU einen QR-Code tragen. Die EU-Batterieverordnung 2023/1542 regelt die Kennzeichnungspflicht und den digitalen Batteriepass für verschiedene Produktgruppen.

Seit dem 18. Februar 2027 unterliegen Batterien und Akkus in der Europäischen Union einer neuen gesetzlichen Pflicht zur Kennzeichnung. Die sogenannte EU-Batterieverordnung, deren Regelwerk im Jahr 2023/1542 beschlossen wurde, schreibt vor, dass fast alle handelsüblichen Batterien sowie fest verbaute Akkus in Elektrogeräten einen spezifischen QR-Code tragen müssen. Dieses Datum markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Transparenzpolitik der EU-Kommission, da der Code direkten Zugriff auf digitale Daten ermöglicht. Betroffen sind dabei sowohl wiederaufladbare Akkus als auch nicht wiederaufladbare Standardbatterien wie AA- und AAA-Zellen sowie Knopfzellen.

Der QR-Code als zentrales Informationsinstrument

Der obligatorische QR-Code muss direkt auf der Batterie selbst angebracht sein, sofern dies aus technischen Gründen möglich ist und ausreichend Platz vorhanden ist. Sollte die Größe der Batterie oder des Akkus die Anbringung nicht erlauben, darf der Code stattdessen auf der jeweiligen Verpackung platziert werden. Dabei gelten strenge Auflagen: Der Code muss für den Endverbraucher stets gut sichtbar, eindeutig lesbar und dauerhaft angebracht sein, um eine dauerhafte Zuordnung der Produktdaten zu gewährleisten. Diese visuelle Lösung ersetzt nicht vollständig, sondern ergänzt die bisherigen physischen Symbole auf Batterien, die weiterhin Bestand haben.

Also read Eintrittspreis für Partnachklamm steigt 2027 auf 15 Euro

Die hinter dem QR-Code liegenden digitalen Informationen bieten einen detaillierten Blick in die Zusammensetzung und Eigenschaften der Batterie. Während auf kleinen physischen Batterien kaum Platz für umfassende Textangaben ist, ermöglicht der digitale Pfad die Bereitstellung komplexer Daten. Zu den vorgesehenen Informationen zählen unter anderem die genaue Batterieart, die chemische Zusammensetzung sowie die spezifische Kapazität. Auch bei nicht wiederaufladbaren Batterien sind derartige detaillierte Angaben vorgesehen, was eine Harmonisierung der Informationsstandards über verschiedene Produktkategorien hinweg bewirkt. Verbraucher erhalten somit einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu Fakten, die für die korrekte Entsorgung und Wiederverwertung entscheidend sind.

Unterschied zum digitalen Batteriepass

Es besteht ein wichtiger Unterschied zwischen dem allgemeinen Pflicht-QR-Code und dem sogenannten digitalen Batteriepass. Beide Maßnahmen treten am 18. Februar 2027 in Kraft, jedoch gilt die Pflicht zum digitalen Batteriepass nur für eine begrenzte Gruppe von Produkten. Der digitale Batteriepass ist für Batterien von leichten Verkehrsmitteln wie E-Bikes und E-Scootern vorgesehen. Zudem betrifft er Batterien von Elektrofahrzeugen sowie Industriebatterien mit einer Kapazität von mehr als zwei Kilowattstunden.

Advertisement

Für diese spezifischen High-Performance-Batterien führt der QR-Code direkt in den digitalen Batteriepass. In diesem digitalen Protokoll werden umfassende Informationen zu Identität, Materialien, technischen Eigenschaften und dem gesamten Lebenszyklus der Batterie gespeichert. Wer hingegen eine gewöhnliche AA-Batterie im Haushalt nutzt, erhält keinen vollständigen Batteriepass, auch wenn darauf ein QR-Code zu finden sein kann. Diese Unterscheidung ist relevant, da sie die Komplexität der neuen Verordnung verdeutlicht: Nicht jede Batterie erfordert dieselbe Tiefe an Dokumentation, wohl aber alle den grundlegenden digitalen Identifikator.

Zeitpläne und Verzögerungen bei der Umsetzung

Obwohl der QR-Code ab dem 18. Februar 2027 verbindlich ist, verzögern sich einige weitere Kennzeichnungspflichten der EU-Batterieverordnung. Dies hängt damit zusammen, dass für bestimmte Bereiche noch ein notwendiger Durchführungsrechtsakt der EU-Kommission aussteht. Der aktuelle Stand vom 24. November 2026 zeigt, dass dieser Rechtsakt zum Stichtag der QR-Code-Pflicht noch nicht finalisiert ist. Trotzdem bleibt der Termin für den QR-Code fix, da dieser nicht von der Fertigstellung des genannten Rechtsakts abhängt. Hersteller und Händler müssen sich daher auf die unmittelbare Implementierung des Codes einstellen, während sie parallel auf weitere regulatorische Klarstellungen warten.

Die EU-Batterieverordnung gilt bereits seit dem 18. Februar 2024, wobei die einzelnen Vorgaben schrittweise in Kraft treten. Neben der digitalen Kennzeichnung umfasst das Regelwerk auch neue Anforderungen an die Rücknahme und das Recycling von Batterien. Zudem gibt es klare Vorgaben für austauschbare Akkus in Elektrogeräten, die die Langlebigkeit und Reparierbarkeit von Produkten fördern sollen. Diese Maßnahmen sollen den ökologischen Fußabdruck der Batteriewirtschaft in Europa signifikant reduzieren und eine kreislauforientierte Wirtschaft unterstützen.

Auswirkungen auf Verbraucher und Markt

Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet die Umstellung ab Februar 2027 eine sichtbare Veränderung am Produkt. Der QR-Code wird auf fast jeder Batterie zu sehen sein, sei es im Supermarktregal oder im Elektronikfachhandel. Die bisherigen Angaben und Symbole auf Batterien verschwinden dadurch nicht automatisch, sondern der Code fungiert als zusätzlicher digitaler Zugang zu Informationen. Dies erhöht die Transparenz, da Konsumenten sofort prüfen können, ob die Batterie sicher entsorgt oder recycelt werden kann und welche Stoffe enthalten sind. Der Markt passt sich durch die schrittweise Implementierung der EU-Vorgaben an, was langfristig zu einem standardisierten Umgang mit Energiespeichern führen wird.