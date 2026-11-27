Die Nachfrage nach radioaktiven Medikamenten wächst. Ein Spezialist profitiert mit Umsatz- und Ergebnissteigerungen sowie neuen Produktionskapazitäten

Radioaktive Medikamente gelten als Hoffnungsträger in der Krebstherapie, und die Nachfrage nach medizinischen Radioisotopen steigt. Warum ein spezialisierter Anbieter dieses Marktwachstum gerade besonders gut nutzen kann.

Krankenhäuser in Europa bestellen, Pharmapartner setzen auf langfristige Lieferverträge, und auch Strahlenquellen für die Industrie sind gefragt. Besonders profitiert davon einIn den ersten 9 Monaten stieg der Umsatz um 2 Prozent auf 229 Millionen Euro, im dritten Quartal beschleunigte sich das Wachstum auf 6 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis legte im Quartal um 25 Prozent zu, und der Vorstand bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr.

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Eine behördliche Herstellungserlaubnis für ein Isotop mit großem Potenzial in der Krebsbekämpfung macht aus Produktionskapazitäten verbindliche Lieferzusagen. Das Analysehaus NuWays traut diesem Isotop bis 2030 einenzu. Die Entwicklungen aus Umsatz, Ergebnis und Lieferzusagen könnten sich auch im Aktienkurs widerspiegeln. So schätzt die Redaktion von BÖRSE ONLINE dasDieser Anlagenbauer profitiert vom Netzausbau und erzielen damit hohe Margen.