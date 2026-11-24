Der Konzern wird das Mittel Kerendia nicht länger in Deutschland anbieten. Es ist bereits das vierte neue Medikament, das ein Konzern vom Markt nimmt. Grund ist der politische Sparkurs.

. Der Pharmakonzern kündigte am Dienstag an, sein neues Medikament Kerendia Mitte Dezember hierzulande vom Markt zu nehmen. Für das Mittel seien keine wirtschaftlich akzeptablen Erstattungsbeträge durch die Krankenkassen erreicht worden.

Dies werde dazu führen, dass immer mehr innovative Mittel aus den Forschungslaboren internationaler Pharmakonzerne nicht mehr in Deutschland zur Verfügung stehen werden, sagte Bayer-Cheflobbyist Matthias Berninger dem Handelsblatt.

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„Kerendia ist in vielen Ländern erfolgreich auf dem Markt und bei Ärzten und Patienten angesehen. Patienten in Deutschland wird diese Therapieoption nun vorenthalten“, ergänzte Berninger. Die innovationsfremde Haltung vertreibe auch andere Arzneihersteller.

„Die Politik muss zur Vernunft kommen und sich fragen, ob sie diese Entwicklung so will. “ Das Bayer-Mittel wird zur Behandlung von Nierenleiden und chronischer Herzinsuffizienz eingesetzt. Es ist eine der neuen Bestseller-Arzneien des Konzerns und hat weltweit in den ersten neun Monaten 2026 bereits annähernd eine Milliarde Euro Umsatz eingebracht. Auf Deutschland entfällt bisher nur rund ein Prozent dieses Erlöses.

Bayer steht nicht allein mit der Kritik an zu niedrigen Preisen für Arzneien, die mit Milliardenaufwand über viele Jahre hinweg entwickelt wurden. Der Kerendia-Rückzug ist bereits der vierte Fall seit August, in dem Pharmakonzerne eine Vermarktung neuer Medikamente in Deutschland ablehnen. Der Gemeinsame Bundesausschuss , der den medizinischen Zusatznutzen neuer Arzneien in Deutschland bewertet, erkennt keinen solchen Trend.

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„Dem GBA liegen keine Belege zu einem zunehmenden Rückzug von innovativen Arzneimitteln vom deutschen Markt vor“, teilte der Ausschuss dem Handelsblatt mit. In dem Gremium sitzen Vertreter der Krankenkassen, der Ärzteschaft und aus Krankenhäusern. Mit dem Sparpaket will die Bundesregierung die Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung stabilisieren und die Kosten bis 2030 um rund 64 Milliarden Euro senken. Es sieht für Pharmakonzerne höhere Rabatte vor, also weniger Geld pro Medikament, und strengere Erstattungsregeln.

Jasmina Kirchhoff, Ökonomin am Institut der Deutschen Wirtschaft Zugleich hat die Bundesregierung die Pharmabranche erst kürzlich zur Leitindustrie erklärt – mit dem Anspruch, Deutschland zum führenden Pharmastandort Europas auszubauen. Dieser Zielkonflikt zwischen Kostendämpfung und industriepolitischem Ehrgeiz verschärft die Spannungen zwischen Regierung und Pharmaunternehmen. Jasmina Kirchhoff, Ökonomin am Institut der Deutschen Wirtschaft , warnt davor, die Folgen des Sparkurses für den Pharmastandort zu unterschätzen.

„Kein Politikbereich darf seine Standortwirkung ausblenden, auch die Gesundheitspolitik nicht“, sagte sie dem Handelsblatt. Beim Sparen im Gesundheitswesen müsse die Regierung auch im Blick haben, wie sich dies auf die Produktion und Erforschung neuer Arzneien sowie auf die Patientenversorgung auswirke. Nach Berechnungen des Verbands Forschender Arzneimittelhersteller kosten die Einsparungen die Pharmaindustrie in Deutschland im Jahr 2028 rund 4,8 Milliarden Euro.

„Ein Fünftel würde auf uns entfallen“: Pharmakonzern zieht gegen Sparpaket vors Bundesverfassungsgericht Die Kritik daran äußert sich nicht nur in Vermarktungsstopps neuer Mittel. Mehrere große Pharmakonzerne haben zuletzt angekündigt, geplante Milliardeninvestitionen in heimische Produktionsstandorte zu reduzieren oder zu streichen. Die deutsche Tochter des US-Pharmakonzerns Es gibt aber auch Stimmen, die zu Maß und Kooperation auffordern.

„Die Industrie versteht die finanziellen Grenzen des Gesundheitssystems, das sehr bürgerfreundlich ist. Lasst uns an einen Tisch setzen und gemeinsam Lösungen finden“, sagt Belén Garijo, Chefin des französischen Pharmakonzerns Der Vermarktung neuer Medikamente gehen langwierige Verhandlungen mit den Spitzengremien des deutschen Gesundheitswesens voraus. Die Erstattungsbeiträge werden vom Gemeinsamen Bundesausschuss festgelegt. Das Gremium bewertet im sogenannten Amnog-Verfahren den Nutzen eines neuen Medikaments, vergleicht es mit bestehenden Therapien und setzt darauf aufbauend die Preise fest.

Bayer bemängelt, dieses Verfahren erkenne den Wert von Kerendia nicht angemessen an. In Großbritannien, Schweden und Finnland werde das Mittel zur Behandlung von Herzinsuffizienz positiv bewertet. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat Kerendia jüngst für weitere Anwendungen zugelassen. Laut dem Spitzenverband der Krankenkassen hätten sich beide Seiten bei Kerendia nach der Nutzenbewertung im Jahr 2023 zunächst auf einen Preis verständigt.

Damals hatten die Experten des GBA bei einem Teil der Patienten mit chronischen Nierenleiden Hinweise auf einen Zusatznutzen gesehen, dessen Ausmaß sich allerdings nicht bestimmen ließ. Bei anderen Patienten wurde kein Zusatznutzen festgestellt. Mit der Zulassung des Mittels zur Behandlung von Herzinsuffizienz änderte sich die Ausgangslage für die Preisfindung. Für die neue Anwendung sah der GBA Mitte Oktober 2026 einen Zusatznutzen als nicht belegt an.

Wegen der erwarteten großen Zahl an Patienten hätte nach Angaben des Spitzenverbands ein neuer Preis für das Mittel ausgehandelt werden müssen. Die Krankenkassen halten an dem Prinzip fest, dass sich die Preise neuer Arzneien an deren zusätzlichem medizinischen Nutzen orientieren sollen.

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„Echter therapeutischer Fortschritt darf auch mehr kosten“, teilte der Spitzenverband dem Handelsblatt mit. Den Rückzug des Mittels sieht der GBA als wirtschaftliche Entscheidung von Bayer. Es stünden den Patienten in Deutschland alternative Therapien zur Verfügung. Eingesetzt werden etwa preiswerte Generikamittel.

Unterstützung bekommt Bayer hingegen von deutschen Fachärzten. Das Mittel hat von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie den höchsten Empfehlungsgrad bekommen, um das Fortschreiten einer Nierenerkrankung zu verhindern und das Herzinsuffizienz-Risiko zu senken. Der Verband der forschenden Pharmaunternehmen sieht das grundsätzliche Problem in den Amnog-Vorgaben für die Nutzenbewertung.

„Ein zukunftsfähiges Verfahren muss die vorhandene Evidenz umfassend würdigen, damit medizinisch relevante Vorteile nicht durch zu starre Vorgaben ausgeblendet werden“, sagt Andrej Rasch, Experte für Arzneimittelbewertung beim vfa. Der Gesundheitsökonom Wolfgang Greiner von der Uni Bielefeld sieht im Falle von Kerendia vor allem ein Problem im hohen Innovationstempo der Branche. Seit Beginn der Studien mit dem Bayer-Mittel im Jahr 2020 seien wirksamere Therapien auf den Markt gekommen.

Ob Kerendia auch gegenüber diesen einen Zusatznutzen bietet, sei mangels Vergleichsstudien unklar, sagte er dem Handelsblatt. Das sei zunächst einmal unabhängig vom Streit um die Arzneimittelpreise in Deutschland. Die Arznei hat Bayer in seinem Pharmazentrum Wuppertal entdeckt.

„Wir hätten dieses erfolgreiche Medikament gern auch in dem Land verkauft, in dem es erforscht und entwickelt wurde und auch weiter produziert wird“, sagt Bayer-Manager Berninger. „Aber wir hätten Bedingungen akzeptieren müssen, die gegen jede wirtschaftliche Vernunft stehen. “ Bayer geht davon aus, dass die Gesundheitskosten künftig ohne Verfügbarkeit des Mittels gegen Nierenschwäche steigen werden, etwa durch mehr Dialyseanwendungen und Krankenhausaufenthalte. Deshalb hat der US-Präsident das Most-Favored-Nation-Prinzip eingeführt.

Die USA werden danach für ein Medikament nur noch den niedrigsten Preis zahlen, den der jeweilige Hersteller in anderen vergleichbaren Ländern verlangt.erzielen, damit eine ganz andere Bedeutung. Verkauft ein Pharmakonzern ein Medikament hierzulande billig, so muss er die Preise in den USA daran anpassen.

„In diesem Szenario ist es oft lukrativer, sich nicht auf Billigangebote in Deutschland einzulassen, weil sonst das lukrative Angebot in den USA gefährdet wird“, sagt ein Pharmamanager.