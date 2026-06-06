Pharmaindustrie warnt vor Investitionsrückgang in Deutschland

Die Pharmaindustrie schlägt Alarm: Nach Investitionskürzungen bei Boehringer Ingelheim und einem US-Konzern warnt eine Branchenvertreterin vor negativen Folgen der Gesundheitsreform. Sie sieht ein systemisches Risiko durch die US-Arzneimittelpolitik und fordert ein Umdenken in der deutschen Politik.

Die deutsche Pharmaindustrie schlägt Alarm: Angesichts der geplanten Gesundheitsreform und der veränderten weltweiten Rahmenbedingungen drohen massive Investitionskürzungen. Jasmina Kirchhoff, eine führende Vertreterin der Branche, bezeichnete die jüngsten Entscheidungen großer Konzerne als deutliche Warnschüsse.

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Mainz erklärte sie: Meine Einschätzung an dieser Stelle wäre, dass wir es mit deutlichen Warnschüssen zu tun haben. Das, was wir da gerade sehen, ist durchaus ernst zu nehmen, weil das Überlegungen sind, die sich viele andere Unternehmen auch stellen werden. Hintergrund sind zwei spektakuläre Ankündigungen: Mitte der Woche hatte Boehringer Ingelheim verkündet, für die Jahre 2027 bis 2030 vorgesehene 900 Millionen Euro nicht mehr in deutsche Standorte investieren zu wollen.

Kurz darauf zog der US-Konzern seine Pläne zurück, 2,5 Milliarden US-Dollar (rund 2,2 Milliarden Euro) in ein neues Werk in Alzey in Rheinland-Pfalz zu stecken; nun sollen nur noch die Hälfte des Betrags fließen. Diese Entwicklung werde durch das geplante GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz befeuert, das in einer Zeit diskutiert werde, in der sich weltweit die Rahmenbedingungen änderten. Der US-Markt stelle sich komplett neu auf, auch steige der Druck aus Asien.

Besonders kritisch sehen die Pharmafirmen die dynamisierten Herstellerabschläge, die als Teil des Sparpakets der Bundesregierung vorgesehen sind. Mit denen sei es praktisch nicht mehr möglich, überhaupt Planungen zu vollziehen, weil sich diese Rabatte jedes Jahr änderten und zudem in Zukunft ausschließlich steigen dürften, so Kirchhoff. Hinzu komme, dass das Gesetz die Möglichkeit von Rabattverträgen für innovative Arzneimittel vorsehe, die den Schutz geistigen Eigentums unterminieren würden.

Während andere Länder als Reaktion auf die US-Arzneimittelpolitik ihre Budgets bereits erhöht hätten, tue Deutschland genau das Gegenteil. Kirchhoff appellierte an die Politik: Sie hoffe, dass spätestens jetzt verstanden worden sei, dass es einen ernsthaften Zielkonflikt zwischen gesundheits- und wirtschaftspolitischen Zielsetzungen gebe. Alle beteiligten Ministerien müssten sich zusammensetzen und schauen, wie sich dies verbinden lasse. Auch müsse ins Bewusstsein rücken, dass die neue Ausrichtung der US-Arzneimittelpolitik ein systemisches Risiko für Deutschland darstelle.

Deutschland sei der größte Gesundheitsmarkt Europas, andere europäische und außereuropäische Länder koppelten ihre Preise an die deutschen Arzneimittelpreise und die deutsche Pharmaindustrie habe ein hervorragendes Standing. Das heißt, was wir hier tun, hat auch Signalwirkung in andere Länder hinein. Die Branche fordert daher ein Umdenken, um den Standort Deutschland für Pharmainvestitionen attraktiv zu halten. Ohne Korrekturen drohe nicht nur ein Verlust von Arbeitsplätzen, sondern auch eine Schwächung der Innovationskraft.

Die Politik müsse jetzt handeln, bevor weitere Unternehmen ihre Investitionspläne überdenken. Der Ball liegt nun in Berlin, wo die Reform des Gesundheitswesens weiter debattiert wird. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Warnungen der Industrie Gehör finden





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