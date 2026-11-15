Phil Collins Ehrenrolle im Rock & Roll Hall of Fame 14. November Los Angeles Lily Collins

Phil Collins wurde am 14. November in Los Angeles in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Seine Tochter Lily Collins begleitete ihn zu dieser Ehrung für sein musikalisches Lebenswerk.

Am 14. November stand der britische Musiklegendär Phil Collins (75) im Mittelpunkt der Ehre, als er in Los Angeles in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. Begleitet wurde der Drummer und Sänger von seiner Tochter Lily Collins (37), die selbst als Schauspielerin und Netflix-Star weltweite Bekanntheit erlangt hat. Die Zeremonie würdigte die jahrzehntelange Karriere des Künstlers, der als Frontmann der Band Genesis und als Solomusiker Millionen von Menschen prägte. Während Phil Collins musikalische Geschichte geschrieben hat, hat sich seine Tochter erfolgreich einen eigenen Namen in der Filmindustrie erarbeitet.

Ehrung in Los Angeles 14. November 2024

Die Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame gilt als eine der höchsten Auszeichnungen in der Musikindustrie. Für Phil Collins markiert dieser Abend einen besonderen Höhepunkt in seiner Laufbahn, die mit einem einzigen Schlag aufs Schlagzeug Millionen identifizieren ließ. Seine Solo-Hits wie "In the Air Tonight", "Against All Odds", "Sussudio" und "Another Day in Paradise" sind bis heute weltweit bekannt. Die Ehrung fand in Los Angeles statt, einem Ort, der sowohl für die Musik- als auch für die Filmindustrie zentral ist. Die Anwesenheit von Lily Collins unterstrich die familiäre Verbundenheit beider Stars in dieser Feierstunde.

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Genesis Erfolg und Solo Karriere Phil Collins

Phil Collins stieg im Jahr 1970 bei der Band Genesis ein, beginnend als Drummer und später auch als Frontmann. Mit ihm an der Spitze wurde die Band zu einem der großen Namen der internationalen Musikszene. Seine Texte und Melodien haben Generationen geprägt und ihn zu einer ikonischen Figur der Popgeschichte gemacht. Die Kombination aus seinem rhythmischen Spiel und seiner stimmlichen Präsenz schuf einen einzigartigen Sound, der bis heute nachhallt. Die Aufnahme in die Halle der Ruhm ist eine Bestätigung seiner nachhaltigen künstlerischen Wirkung auf die globale Musiklandschaft.

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Lily Collins eigene Karriere Schatten seines Vaters

Lily Collins wurde im Jahr 1989 geboren, als ihr Vater auf dem Höhepunkt seiner musikalischen Karriere war. Obwohl der berühmte Nachname ihr Türen öffnen half, musste sie ihre Erfolge allein durch eigene Leistung erzielen. Nach ersten Auftritten als Kind erhielt ihre Schauspielkarriere 2009 Schub, beginnend mit der Serie "90210" und dem Kinohit "The Blind Side" neben Sandra Bullock. Weitere Projekte wie "Spieglein Spieglein", "Chroniken der Unterwelt - City of Bones" und "Love, Rosie" folgten. Seit der Serie "Emily in Paris" ist sie als Netflix-Star und Mode-Ikone fest in der Streaming-Welt etabliert. Sie strahlt heute in eigenem Rampenlicht, fernab des Schattens ihres Vaters.

Zukunft Pläne Phil Collins Bühnen Comeback

Seit dem Ende der Genesis-Abschiedstournee "The Last Domino?" im März 2022 trat Phil Collins nicht mehr live auf. Der 75-Jährige signalisiert jedoch Hoffnung auf ein Comeback, indem er erklärt, dass es schwer falle, das Gefühl des Bühnenseins nach einem Leben darauf aufzugeben. Er denkt hin und wieder daran, wieder auf Tournee zu gehen. Dies deutet darauf hin, dass der Star möglicherweise bald wieder vor dem Publikum stehen wird. Die Familie Collins bleibt somit im musikalischen und kulturellen Rampenlicht aktiv, wobei jeder seine eigenen Erfolge in seinen jeweiligen Branchen feiert.