Phil Collins Hall of Fame Aufnahme: Lily Collins ehrt Vater mit rührenden Worten

Lily Collins würdigt Phil Collins' Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame mit bewegenden Instagram-Postings. Details zur Ehrung, der Karriere des Musikers und der Familie.

Die Schauspielerin Lily Collins hat ihrem Vater, dem Musiker Phil Collins, nach dessen Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame in Los Angeles öffentliche Anerkennung zollte. Die 37-Jährige begleitete den 75-Jährigen bei dieser historischen Ehrung und teilte ihre Eindrücke auf der Social-Media-Plattform Instagram. Sie betonte die emotionale Bedeutung des Moments für die Familie.

Lily Collins zollt Vater Anerkennung

Collins drückte ihre tiefe Bewunderung für die Leistung ihres Vaters aus. Sie schrieb, es sei unbeschreiblich, ihn oben auf der Bühne zu sehen, während er die Liebe, die Unterstützung und die Anerkennung aus dem Saal entgegennimmt. Dieser Moment stehe im Kontrast zu dem, was er in seinem Leben durchmachen musste. Sie fügte hinzu, dass sie nicht stolzer auf ihn sein könnte und ihn liebe.

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Frühe Erinnerungen und musikalischer Einfluss

Die Schauspielerin verknüpft ihre frühesten und wertvollsten Erinnerungen eng mit der Musik ihres Vaters. Für sie hat es große Bedeutung, mitzuerleben, welchen Einfluss Phil Collins über mehrere Jahrzehnte auf so viele Menschen hatte. Sie hebt hervor, dass die vielen Leben, die er auf seinem Weg berührt hat, diese Ehrung umso bedeutsamer machen. Die Anerkennung gilt somit nicht nur dem Künstler, sondern auch seinem menschlichen Vermächtnis.

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Karriere bei Genesis und Soloprojekte

Phil Collins war bereits Mitglied der Ruhmeshalle, bevor er erneut geehrt wurde, und dies mit seiner einstigen Band Genesis. Bei der Veranstaltung betrat er die Bühne mit einer Gehhilfe, was auf die langjährigen gesundheitlichen Probleme des Musikers hinweist. Er kam im Jahr 1970 als Schlagzeuger zu Genesis und übernahm später auch den Leadgesang. Als Solokünstler feierte er mit Titeln wie "In The Air Tonight" und zahlreichen Alben großen kommerziellen Erfolg.

Familiäres Umfeld und persönliche Details

Der Musiker war in seinem Leben dreimal verheiratet und hat fünf Kinder. Dazu gehört auch Lily Collins, die ihre Karriere in der Schauspielerei verfolgt. Die Schauspielerin ist mit dem US-Regisseur Charlie McDowell verheiratet, der für Werke wie "The Discovery" und "Windfall" bekannt ist. Das Paar hat gemeinsam eine Tochter. Die familiären Bindungen und die gemeinsame Geschichte stehen im Mittelpunkt der öffentlichen Würdigung dieser besonderen Veranstaltung in Kalifornien.