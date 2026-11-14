Phil Collins Hall of Fame und Tourneegedanken trotz schwerer Krankheit

Nach der Aufnahme in die Rock-Hall of Fame plant Phil Collins eine Rückkehr. Der 75-Jährige kämpft jedoch seit Jahren mit schweren Gesundheitsproblemen und Alkoholsucht.

Phil Collins hat am 17. März 2022 in Nanterre in Frankreich seinen letzten großen Auftritt mit seiner Band Genesis absolviert. Der damals 71-Jährige stand trotz erheblicher gesundheitlicher Einschränkungen noch einmal auf der Bühne und gab alles für die Fans. Jetzt, mit 75 Jahren, erhält Collins mit der Aufnahme in die Rock-'n'-Roll-Hall of Fame die offizielle Anerkennung für sein Lebenswerk als Solo-Künstler. Diese Ehrung markiert einen historischen Moment für den britischen Musiker, der Generationen mit seiner Musik begeisterte.

Rückkehrgedanken trotz schwerer gesundheitlicher Barrieren

Phil Collins erwähnt in einem Interview mit Mitarbeitern der Hall of Fame, dass er hin und wieder überlegt, wieder auf Tournee zu gehen. Er beschreibt das Gefühl, sein ganzes Leben auf der Bühne gestanden zu haben, als etwas, das schwer zu verlassen ist. Seit dem Ende der Genesis-Abschiedstournee The Last Domino? im März 2022 trat Collins nicht mehr öffentlich auf. Seine Worte deuten darauf hin, dass die Sehnsucht nach dem Publikum und der Live-Performance immer noch präsent ist, auch wenn die physische Voraussetzung dafür prekär bleibt.

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Karrierehöhepunkt und kultureller Einfluss der Musik

Collins erlangte Weltruhm durch seine Arbeit mit Genesis und als Solokünstler. Am Januar 1981 erschien mit In the Air Tonight seine erste Solo-Single, die zum weltweiten Hit avancierte und bis heute in Radio und Medien allgegenwärtig ist. Viele Menschen trommeln unbewusst mit den Händen im Takt, wenn dieser Song spielt. Seine Alben wie But Seriously, No Jacket Required und Invisible Touch gehören zu den bekanntesten Veröffentlichungen der Popgeschichte. Die Texte behandeln Themen wie Liebeskummer, Einsamkeit und gesellschaftliche Probleme, ohne dabei kitschig oder erhobend zu wirken.

Als Multiinstrumentalist zeigte Collins Weltklasse-Leistungen am Schlagzeug. Seine Stimme variierte zwischen kraftvoll und intensiv, etwa bei Mama, sowie weich und emotional, wie in I Wish It Would Rain Down. Der Erfolg seiner Musik ist teilweise auf den Mere-Exposure-Effekt zurückzuführen: Vertrautheit führt oft zu Präferenz. Für viele Hörer ist seine Musik untrennbar mit der Kindheit und familiären Erinnerungen verbunden, da Eltern die Alben intensiv konsumierten.

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Kritische Gesundheitslage und persönliche Kämpfe

Trotz musikalischer Erfolge litt Collins jahrzehntelang unter massiven körperlichen Problemen. Im Januar 2026 sprach er in einem Podcast offen über die negativen Entwicklungen in seinem Leben. Im Jahr 2007 traten während einer Genesis-Tournee schwere Probleme an seiner Halswirbelsäule auf. Vier Wirbel drückten auf sein Rückenmark und verursachten bleibende Nervenschäden. Mehrere Operationen brachten nur geringe Besserung, und Collins musste akzeptieren, dass das Schlagzeugspielen nicht mehr möglich ist.

Weitere gesundheitliche Probleme betrafen seine Beine. Sein rechter Fuß ist bis heute taub. Insgesamt unterzog er sich fünf Knieoperationen, bei denen es wiederholt zu Infektionen und Komplikationen kam. Obwohl er wieder gehen kann, ist er weiterhin auf Gehhilfen angewiesen. Die psychologischen Folgen dieser Einschränkungen waren für den Musiker, der sein Leben lang nur Schlagzeug spielen wollte, ein schwerer Schock.

Krankenhausaufenthalt und familiäre Unterstützung

Zusätzlich zu den physischen Schäden kämpfte Collins mit einer Alkoholsucht. Nach der Genesis-Abschiedstournee 2022 erlitt er einen schweren Rückfall. Ende 2023 wurde er in der Schweiz ins Krankenhaus eingeliefert. Seine Nieren versagten und seine Bauchspeicheldrüse wurde dauerhaft geschädigt. In den folgenden sieben Monaten verbrachte er im Krankenhaus. Sein Zustand war 2024 so kritisch, dass sein Manager seine fünf Kinder ans Krankenbett rief.

Phil Collins erinnerte sich später im Magazin Prog daran, dass er dem Tod nahe war, ohne es zu bemerken. Er glaubte damals einfach, dass er krank sei. Seine Tochter, die Schauspielerin Lilly Collins, begleitete ihn in dieser schwierigen Zeit. Im Februar 2026 gratulierte sie ihm auf Social Media zu seinem 75. Geburtstag. Die Familie steht nach wie vor fest hinter dem Musiker, während die Zukunft seiner Karriere und möglicher Auftritte ungewiss bleibt.