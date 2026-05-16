Phil Harres returns to Dynamo Dresden, eager to win and prove his talent

Phil Harres, a former Dynamo Dresden player, returns to the club for a crucial game against Holstein Kiel. He is eager to win and prove his talent, having been overlooked in his previous stint with the club. Harres' parents still visit Dresden regularly, where they have a garden, and he wishes Dynamo to secure their place in the 2. Bundesliga.

Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel ! Während für die Sachsen am Sonntag im Kellerduell noch der Zweitliga-Klassenerhalt auf dem Spiel steht, sind die Gäste aus dem hohen Norden schon gerettet.

Für einen Kieler ist es trotzdem ein ganz besonderes Spiel... Torjäger Phil Harres (24) kehrt erstmals an den Ort zurück, an dem er sein Profi-Debüt gab: Am 22. August 2022 hatte der Stürmer gegen den SC Verl (2:0) seinen ersten und einzigen Drittliga-Einsatz für Dynamo. Drei Jahre zuvor wechselte der in Datteln (Nordrhein-Westfalen) geborene Kicker von Preußen Münster in den Nachwuchs der Dresdner.

Zwar unterschrieb er bei der SGD seinen ersten Profi-Vertrag, aber eine echte Chance bekam er nie. Sein Talent wurde hier wohl verkannt. Pech für– Glück für Harres: Der Angreifer landete dadurch über Umwege in Kiel, wo er vergangene Saison mit acht Bundesliga-Toren für Furore sorgte. Nicht nur deshalb dürfen die Dresdner von ihm keine Schützenhilfe im Abstiegskampf erwarten.

„Klar wissen wir, dass es für Dynamo um alles geht. Aber da können wir keine Rücksicht drauf nehmen. Ich will das Spiel gewinnen“, stellt Harres klar.wie schon im Hinspiel mit einem eigenen Tor. Würde er denn jubeln, wenn es so käme?

„Im Dezember habe ich es gemacht“, erinnert sich der Stürmer. „Wie es jetzt wäre, darüber habe ich mir noch keinen Kopf gemacht. Ich bin Dynamo dankbar für die Chance damals, aber es gab ja auch ein paar Sachen, die nicht so schön waren.

“Auch wenn er keine Rücksicht auf seinen Ex-Klub nehmen will, wünscht er der SGD trotzdem den Klassenerhalt. Der ist theoretisch – je nach den Ergebnissen der Konkurrenz – auch mit einer Niederlage möglich. Harres, dessen Eltern nach wie vor alle zwei Wochen aus dem Ruhrgebiet nach Dresden kommen, weil sie hier noch einen Schrebergarten haben: „Dynamo gehört in die 2. Liga.

Gerade mit den Fans, das ist schon was ziemlich Einmaliges.

“ Übrigens: Eingewechselt wurde Harres bei seinem ersten Profi-Spiel vor knapp vier Jahren für keinen Geringeren, als Stefan Kutschke (37). Dynamos „Fußballgott“ wiederum beendet gegen Harres und Co. seine Profi-Karriere.

„Mit ihm habe ich mich immer gut verstanden. Kutsche ist ja auch Stürmer, hat mir immer versucht, Tipps zu geben. Auf und neben dem Platz.

“ Während für Kutschke Schluss ist, dürfte Harres noch vor einer großen Karriere stehen – so schließt sich der Kreis..





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