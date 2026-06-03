Phil Hellmuth erreicht Finaltisch bei der 10.000 Dollar Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship

Phil Hellmuth, ein Poker-Legende, erreicht den Finaltisch bei der 10.000 Dollar Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship in Las Vegas, aber sein Vorhaben, sein 18. Gold-Armband zu sichern, endet abrupt.

Phil Hellmuth erreicht bei der 10.000 Dollar Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship in Las Vegas den Finaltisch, aber sein Vorhaben, sein 18. Gold-Armband zu sichern, endet abrupt.

Er trifft auf Poker-Kumpel Dylan Weisman und verliert, Weisman wird später von Scott Clements besiegt. Im Gegenzug erlebt der bulgarische Profi Dimitar Danchev einen großen Erfolg, indem er die 25.000 Dollar Heads-up-Challenge gewinnt und sein 2. Gold-Arbmband sowie eine Siegprämie von 800.000 Dollar erhält. In der Online-Plattform GGPoker stand ein wichtiges Finale für das wöchentliche 10.300 Dollar GGMillions-Event an, bei dem zwei deutsche Spieler, Leon Sturm und David Kaufmann, ins Finale gelangten. Letztendlich setzte sich der Finnen-Legende Samuel Vousden durch





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