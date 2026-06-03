Phil Hellmuth verpasst 18. Gold-Armband bei der WSOP

Poker-Legende Phil Hellmuth kam bei der 10.000 Dollar Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship in Las Vegas nah an seinen 18. Gold-Armband heran, doch sein Traum endete abrupt. Der bulgarische Profi Dimitar Danchev gewann in der 25.000 Dollar Heads-up-Challenge sein zweites Gold-Armband und eine Siegprämie von 800.000 Dollar. Auf der Online-Plattform GGPoker setzte sich der Finnen-Legende Samuel Vousden beim wöchentlichen 10.300 Dollar GGMillions-Event durch.

Phil Hellmuth (61), eine Legende im Poker , kam bei der 10.000 Dollar Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship in Las Vegas erneut nah an seinen 18.

Gold-Armband, was ihn zum erfolgreichsten Spieler in der WSOP-Geschichte machen würde. Doch sein Traum endete abrupt, als er auf seinen Poker-Kumpel Dylan Weisman traf und in eine Monster-Hand geriet. Hellmuth schob alle seine Chips in die Mitte, doch Weisman hatte die bessere Hand. Weisman konnte den Titel jedoch nicht gewinnen, da er sich im Heads-up gegen Scott Clements geschlagen geben musste, der sich sein viertes Karriere-Armband sicherte.

In der 25.000 Dollar Heads-up-Challenge setzte sich der bulgarische Profi Dimitar Danchev gegen 127 Spieler durch und gewann sein zweites Gold-Armband sowie eine Siegprämie von 800.000 Dollar. Auch auf der Online-Plattform GGPoker stand ein wichtiges Finale an, bei dem der wöchentliche 10.300 Dollar GGMillions-Event zwei deutsche Spieler, Leon Sturm und David Kaufmann, ins Finale führte. Doch am Ende setzte sich der Finnen-Legende Samuel Vousden durch





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