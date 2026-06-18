Phil Murphy, Hertha-Deal und die Freundschaft mit dem Berliner

Phil Murphy, der US-Botschafter in Berlin, plant, die Hertha BSC-Aktien zu kaufen und den Zweitligisten fit für die Bundesliga zu machen. Reinhard von Bronewski, ein Berliner, der über Jahrzehnte eng mit den US-Alliierten zusammenarbeitete, spricht über die Bedeutung Murphys für Berlin und die Bedeutung des Hertha-Deals.

Als Investor plant er, die Klub-Anteile zu kaufen und den Zweitligisten fit für die Bundesliga zu machen. Aber wie ernst ist es Murphy mit dem Hertha-Deal?

Ist er nur Geschäftsmann oder wirklich Fan? B.Z. sprach mit einem Berliner, der es wissen muss. Reinhard von Bronewski (78) arbeitete über ein Jahrzehnt als Berliner Polizist eng mit den Kollegen der US-Alliierten zusammen. Das gab es bis 1990 nur in.

Im Ruhestand riss der Kontakt zu den Amis nicht ab, von Bronewski pflegt bis heute viele Bekanntschaften über den großen Teich.

"Meine Frau Gela und ich bekamen damals von Phil Murphy eine persönliche Einladung in die US-Botschaft". Es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Foto: Reinhard von Bronewsk





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