Der Darts-Legende Phil Taylor befürchtet, dass Luke Littler seine Karriere beenden könnte, weil er von den Zuschauern regelmäßig ausgepfiffen wird.

Luke Littler wird von den Zuschauern regelmäßig ausgepfiffen. Darts -Legende Phil Taylor befürchtet, dass Littler Konsequenzen daraus ziehen und seine Karriere bald beenden könnte. Sein Sieg in London wurde jedoch erneut von Pfiffen und lautstarken Beschimpfungen aus dem Publikum begleitet.

Dies war nicht der erste Vorfall dieser Art. Auch in Berlin und Rotterdam wurde Littler gnadenlos ausgepfiffen. Der Engländer hatte sich daraufhin schon mehrmals mit den Fans angelegt. Darts-Ikone Phil Taylor glaubt, dass Littler Konsequenzen daraus ziehen könnte.

Ich weiß, dass man dafür gut bezahlt wird, aber es geht einem trotzdem nahe, sagte der Rekordweltmeister gegenüber TalkSport über die Situation seines Landsmannes. Man muss mit so etwas doch sehr vorsichtig sein und das ist einfach etwas, woran er sich jetzt gewöhnen muss. Entweder gewöhnt er sich daran oder er steigt aus. Taylor selbst habe am eigenen Leib erfahren, wie feindselig es in den Hallen zugehen kann.

Wenn man da oben steht und die Leute einen mit allen möglichen Schimpfwörtern beschimpfen - was sie ja tun -, dann ist das Mobbing, so der 65-Jährige. Das ist einfach nicht richtig. Wir sind schließlich da, um die Leute zu unterhalten. Phil Taylor, der Rekordweltmeister, befürchtet, dass Luke Littler seine Karriere beenden könnte, weil er von den Zuschauern regelmäßig ausgepfiffen wird.

Littlers Sieg in London wurde von Pfiffen und Beschimpfungen begleitet, was nicht der erste Vorfall dieser Art war. In Berlin und Rotterdam wurde Littler ebenfalls ausgepfiffen. Taylor selbst hat am eigenen Leib erfahren, wie feindselig es in den Hallen zugehen kann und befürchtet, dass Littler sich nicht an die Situation gewöhnen wird





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Luke Littler Phil Taylor Darts Karriere Pfiffe Beschimpfungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Phil Collins erinnert sich genau an Live-Aid-Doppelflug 1985Zwei Kontinente, zwei Konzerte, ein Tag: Phil Collins erinnert sich an sein außergewöhnliches Live-Aid-Abenteuer.

Read more »

Gender-Reveal auf InstagramTaylor Lautner und seine Frau Tay haben das Babygeschlecht per Instagram-Video enthüllt.

Read more »

Taylor Lautner und seine Frau erwarten ein MädchenDer Twilight-Star Taylor Lautner und seine Frau Tay haben in einem emotionalen Instagram-Video bekanntgegeben, dass sie ein Mädchen erwarten. Das Paar zeigte den Moment, als sie das Geschlecht ihres ersten Kindes auf einem Laptop-Bildschirm erfuhren, mit jubelnden und weinenden Reaktionen. Lautner betonte in seiner Instagram-Story, dass er immer davon geträumt habe, ein Mädchen-Papa zu werden.

Read more »

Becoming Taylor Swift : Ruhm und RivalenTaylor Swift: Von der Country-Sängerin zum Weltstar. Ihr Aufstieg, Ruhm, Millionen von Fans auf der ganzen Welt – bis sie Kritik und Hass erfährt.

Read more »