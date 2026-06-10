Phil Taylor, ein Darts-Legende, glaubt, dass Luke Littler seine Karriere beenden könnte, weil er von den Zuschauern regelmäßig ausgepfiffen wird. Taylor selbst hat am eigenen Leib erfahren, wie feindselig es in den Hallen zugehen kann, als er selbst von den Zuschauern beschimpft wurde.

Phil Taylor fürchtet, dass Luke Littler seine Karriere beenden könnte, weil er von den Zuschauern regelmäßig ausgepfiffen wird. Der Darts -Legende glaubt, dass Littler mit den Fans anliegt, weil er sich nicht daran gewöhnen kann, dass er von den Zuschauern ausgepfiffen wird.

Taylor selbst hat am eigenen Leib erfahren, wie feindselig es in den Hallen zugehen kann, als er selbst von den Zuschauern beschimpft wurde. Er sagt, dass Mobbing nicht richtig ist und dass man da sein soll, um die Leute zu unterhalten





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