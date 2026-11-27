Die elfte WM der Darts-Legende Phil Taylor endet vorzeitig. Das Duo mit Adrian Lewis verliert alle Spiele und scheidet früh aus der MODUS Super Series aus.

Die elfte Weltmeisterschaft in der Karriere des Darts -Legenden Phil Taylor hat bereits ein frühes und enttäuschendes Ende gefunden. Der 66-jährige Engländer war eigens aus dem Ruhestand zurückgekehrt, um mit seinem langjährigen Partner Adrian Lewis an der MODUS Super Series teilzunehmen. Doch nach dem ersten Turniertag steht fest, dass diese Rückkehr für das englische Duo nicht erfolgreich verlief. Beide verloren alle fünf Gruppenspiele und liegen derzeit punktlos auf dem letzten Platz ihrer Sechsergruppe.

Grund für das Comeback und die Teamkonstellation

Taylor gab im Vorfeld des Turniers offen an, dass allein Adrian Lewis der Grund für seine Rückkehr war. Er bezeichnete seinen Partner als einen der wenigen Menschen, für die er sich aus der Pensionierung holen ließ. Die Gruppe besteht jedoch keineswegs aus einer reinen All-Star-Auswahl. Neben den namhaften Schotten John Henderson und Robert Thornton, deren beste Zeiten zwar schon vorbei sind, aber deren Namen noch Respekt einflößen, treten die Schweden Andreas Harrysson und Anton Östlund an. Dazu kommen die Schweizer Teams aus Ansh Sood und Marcel Walpen sowie die dänischen Duos aus Ivan Springborg Poulsen und Andreas Toft Jorgensen.

Also read Darts: Phil Taylor und Adrian Lewis live im TV, Stream & Ticker

Das Debakel gegen das deutsche Darts-Team

Auch gegen das deutsche Team zeigte sich das englische Duo überlegen. Die deutsche Auswahl besteht aus dem WM-Fahrer Daniel Klose und Liam Maendl-Lawrance, der im letzten Jahr bei der DACH-Qualifikation bereits in der Gruppenphase scheiterte. Dennoch unterlagen Taylor und Lewis mit 1:4. Zwar steht am Freitagnachmittag noch die Rückrunde an, doch sportlich ist die Hoffnung auf den Einzug in den Finaltag am Samstag bereits erloschen. Dafür müsste England mindestens den zweiten Platz belegen, was mathematisch nicht mehr möglich ist.

Lichtblick: Der perfekte Trainingsleg mit drei Neundartern

Einziges positives Highlight des Tages war ein seltenes Kunststück während der Aufwärmphase. Gemeinsam mit Daniel Klose und Liam Maendl-Lawrance gelang es den drei Spielern, einen Neundarter im Training zu spielen. Sowohl Maendl-Lawrance als auch Lewis stachen dabei ihre Pfeile erfolgreich im Board ein. Taylor vollendete das Kunststück dann mit einem 141er-Finish, obwohl das Board bereits voll war. Dieser perfekte Trainingsleg bot einen Moment der Freude in einer ansonsten dürftigen Turnierperformance.

Advertisement

Advertisement

Taylor beendet Karriere endgültig nach Hüftproblemen

Phil Taylor gilt als der erfolgreichste Sportler in der Geschichte des Darts mit 16 Weltmeistertiteln. Er trat nach der WM 2018 zurück und nahm von 2022 bis 2024 noch an der Senioren-Weltmeisterschaft teil. Seitdem war er kaum noch im professionellen Bereich sichtbar, unter anderem wegen gesundheitlicher Probleme mit der Hüfte. Mit der aktuellen Niederlagenserie endet seine Turnierabstinenz. Er selbst erklärte am Radiosender Talksport klar, dass dies das letzte Mal war. Er genieße sein Zuhause und wolle nicht wieder auf Reisen gehen.

Auch Adrian Lewis bleibt Darts als Profiturnier fern

Die Karriere von Adrian Lewis befindet sich ebenfalls in einer tiefen Phase. Im April 2023 hatte er eine unbestimmte Pause vom Darts-Sport angekündigt und ist seitdem nicht mehr zu Profiturnieren zurückgekehrt. Zuletzt trat er im vergangenen Jahr bei der MODUS Super Series an der Seite von Steve Beaton an. Mit Taylor gewann Lewis viermal die Team-Weltmeisterschaft der PDC. Für beide Spieler ist die aktuelle Saison damit endgültig beendet, ohne dass sie ihre Titelverteidigung oder einen weiteren Gewinn erkämpfen konnten.