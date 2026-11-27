Die Darts-Legende Phil Taylor ist aus dem Ruhestand zurückgekehrt, um mit Adrian Lewis in der MODUS Super Series zu spielen. Das englische Duo verliert alle Gruppenspiele.

Der 66-jährige Darts -Legende Phil Taylor hat sein langjähriges Comeback-Pendant aus dem Ruhestand vorzeitig beendet. In der MODUS Super Series verpasste das englische Doppel mit seinem Partner Adrian Lewis den Einzug in die Finalrunde bereits nach dem ersten Turniertag. Trotz der früheren Dominanz im Sport zeigten die beiden keine ausreichende Leistung, um die Gruppenphase zu überstehen.

Niederlagen und Gruppenrangierung

Die englische Partnerschaft verlor alle fünf ausgetragenen Gruppenspiele und rangiert nun punktlos auf dem letzten Platz der Sechsergruppe. Die Konkurrenz bestand dabei keineswegs nur aus Weltstars. Das schottische Duo, bestehend aus John Henderson und Robert Thornton, ist zwar historisch bekannt, befindet sich jedoch nicht mehr in seiner besten sportlichen Form.

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Zudem trafen Taylor und Lewis auf die schwedischen Paare unter der Führung von Andreas Harrysson und Anton Östlund. Auch die unbekannten Duos aus der Schweiz, bestehend aus Ansh Sood und Marcel Walpen, sowie die dänische Vertretung mit Ivan Springborg Poulsen und Andreas Toft Jorgensen, gehörten zum Teilnehmerfeld. Gegen das deutsche Team, das aus dem WM-Fahrer Daniel Klose und Liam Maendl-Lawrance bestand, unterlagen die Engländer mit 1:4. Maendl-Lawrice war zuvor bereits bei der WM-Qualifikation für die DACH-Region in der Gruppenphase ausgeschieden.

Endgültiges Aus für den Einzug

Obwohl am Freitagnachmittag noch die Rückrunde ansteht, ist der Einzug in den Finaltag am Samstag für das englische Duo mathematisch ausgeschlossen. Für einen möglichen Weiterkommen wäre es notwendig gewesen, mindestens den zweiten Platz in der Gruppe zu belegen, was aufgrund der bisherigen Niederlagen nicht mehr möglich ist.

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Einziger positiver Moment im Training war ein seltener Neundarter, den Adrian Lewis gemeinsam mit Daniel Klose und Liam Maendl-Lawrice absolvierte. Sowohl Lewis als auch Maendl-Lawrice trafen ihre Pfeile bereits im Board. Klose vollendete das Leg trotz des vollen Boards mit einem 141er-Finish, was als perfektes Trainingsleg gewertet wurde.

Rückblick auf Karriere und Aussagen

Phil Taylor gilt mit 16 WM-Titeln als erfolgreichster Sportler in der Geschichte des Dartsports. Nach der Weltmeisterschaft im Jahr 2018 trat er zunächst zurück. Von 2022 bis 2024 nahm er jedoch nochmals an der Senioren-Weltmeisterschaft teil. Seitdem war er bei großen Turnieren kaum noch in Erscheinung getreten und hatte unter anderem mit Hüftproblemen zu kämpfen.

Lewis, mit Taylor vierfacher Team-Weltmeister der PDC, befand sich in den letzten Jahren ebenfalls in einer sportlichen Flaute. Im April 2023 kündigte er eine Pause von unbestimmter Dauer an und kehrte seitdem nicht mehr zu einem Profiturnier zurück. Im vergangenen Jahr zeigte er sich erneut in der MODUS Super Series an der Seite von Steve Beaton.

Blick in die Zukunft des Duos

Die aktuelle Turnierabstinenz soll nach den Aussagen beider Sportler unverändert bleiben. Taylor bestätigte im Vorfeld der Niederlagenserie gegenüber dem Radiosender Talksport, dass dies das letzte Mal gewesen sei. Er betonte, dass das Leben weitergehe und er es genieße, zu Hause zu sein, weshalb er nicht wieder auf Reisen gehen würde. Das Experiment mit Adrian Lewis ist damit beendet, ohne dass ein weiterer Schritt im aktiven Wettkampf geplant ist.