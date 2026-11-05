Phil Taylor Prophezeit Luke Littler Karriereende und nennt Deutschen WM-Favoriten

Darts-Legende Phil Taylor glaubt, dass Luke Littler bald aufhört, traut aber Martin Schindler den WM-Titel zu.

Die Darts-Legende Phil Taylor hat bemerkenswerte Vorhersagen zum aktuellen Status der Weltspitze im Dartsport gemacht. Der 66-jährige ehemalige Rekord-Weltmeister äußerte sich in einem Interview mit der Zeitschrift " Sport Bild" zu den Perspektiven von Star-Aufsteiger Luke Littler und einem deutschen Mitbewerber. Taylor sieht in Littler zwar ein enormes Talent, prophezeit ihm jedoch einen relativ frühen Karriereende wegen der finanziellen Ablenkungen.

Gleichzeitig traut er dem deutschen Darts-Profi Martin Schindler die Chance zu, bei der kommenden Weltmeisterschaft den Titel zu gewinnen. Taylor hebt Schindlers aktuelle Form und technische Fähigkeiten hervor und glaubt, dass dieser die Qualifikation für das Finale erreichen kann, wenn er sein volles Potenzial ausschöpft. Diese Einschätzung unterstreicht die wachsende Bedeutung des deutschen Dartsports auf der globalen Bühne.

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Finanzielle Ablenkung und frühes Karriereende

Phil Taylor begründet seine Prognose zum Karriereende von Luke Littler mit den finanziellen Aspekten des modernen Dartsports. Der 66-Jährige erklärte, dass deutlich mehr Geld im Sport involviert ist als früher. Aufgrund dieser finanziellen Reize hält er es für wahrscheinlich, dass der 19-jährige Superstar bereits in fünf Jahren aufhört. Taylor sieht darin ein reales Risiko für die Langlebigkeit der Karriere des jungen Talents.

Trotz der Vorhersage eines frühen Endes glaubt Taylor fest an die Fähigkeit von Littler, die Bestmarke für die meisten WM-Titel zu brechen. Der ehemalige Weltmeister ist der Überzeugung, dass Littler das nötige Talent besitzt, um mehrmals Weltmeister zu werden. Allerdings sei dafür entscheidend, ob er die hohe Konstanz aufrechterhalten kann, die für seinen eigenen Erfolg notwendig war.

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Vergleich mit der eigenen Dominanz-Ära

Auf die Frage, ob er den jungstar Littler in seiner besten Zeit besiegt hätte, gab Phil Taylor eine klare und ehrliche Antwort. Er behauptete, dass er Luke definitiv besiegt hätte, wenn sie zu seinen Hochzeiten gegeneinander gespielt hätten. Er räumte jedoch ein, dass er den 19-Jährigen nicht ständig geschlagen hätte. In bestimmten Spielen wäre das Ergebnis zwischen beiden fünfzig zu fünfzig ausgegangen.

Phil Taylor verglich ihre Spielstile und hob die Unterschiede in ihren Stärken hervor. Während Littler kürzere Distanzen liegt und möglicherweise aggressiver spielt, sieht sich Taylor zu seiner aktiven Zeit in längeren Matches als sehr konstant an. Er glaubte, dass sie sich gegenseitig gutgetan hätten, da ihr unterschiedlicher Stil Herausforderungen für beide bedeutet hätte. Diese Analyse zeigt Taylors Respekt vor der neuen Generation.

Deutsche Hoffnung Martin Schindler

Neben der Einschätzung zu Littler wendete sich Phil Taylor auch einem deutschen Namen zu: Martin Schindler. Der Darts-Profi hatte kürzlich bei den European Championships in Dortmund sein erstes Major-Finale erreicht. Taylor schätzte diese Leistung hoch ein und hob Schindlers Fähigkeiten als Scorer und Checker hervor. Er bezeichnete Schindler als einen richtig guten Scorer, der auch im Checken stark ist.

Taylor formulierte eine konkrete Erwartung für Schindlers Zukunft bei der Weltmeisterschaft. Wenn der Deutsche so spielt, wie er spielen kann, dann könnte er im Finale stehen oder die WM sogar gewinnen. Diese Aussage ist bemerkenswert, da sie Schindler in den Kreis der Top-Favoriten einreihet. Taylors Worte geben dem deutschen Darts eine wichtige Bestätigung auf internationaler Ebene.

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Auswirkungen auf die Darts-Szene

Die Äußerungen von Phil Taylor haben potenzielle Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Darts-Szene. Für Fans und Experten sind die Vergleiche zwischen verschiedenen Generationen von Bedeutung. Taylors Anerkennung von Littlers Talent und Schindlers Form zeigt eine Offenheit für neue Talente. Gleichzeitig warnt er vor den Gefahren des kommerziellen Drucks.

Die Vorhersage eines möglichen Karriereendes für Littler in fünf Jahren löst Diskussionen aus. Viele Experten fragen sich, ob die finanziellen Anreize tatsächlich zu einem vorzeitigen Rücktritt führen werden. Die Möglichkeit, dass Schindler die WM gewinnt, stellt eine weitere spannende Entwicklung dar. Taylor bleibt eine respektierte Stimme in der Darts-Welt und seine Analysen werden aufmerksam verfolgt.