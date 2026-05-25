Philip Morris CR, ein stabiler Tabakkonzern mit unverwechselbaren Dividenden- und Wachstumstrends, hat eine lange Tradition von kontinuierlichen Ausschüttungen und einem defensiven Geschäftsmodell. Mit einer unvergleichlichen Ausschüttungsdisziplin und einem starken Mehrheitsaktionär, der selbst ein hohes Interesse an hohen Dividenden hat, ist Philip Morris CR für Einkommensinvestoren ein attraktiver Titel.

Philip Morris CR ist Prags stiller Cash-Dauerläufer. Seit fast 30 Jahren schüttet der Tabakkonzern verlässlich aus, mit fast 100 Prozent Ausschüttungsquote und überdurchschnittlicher Rendite. Norwegens größte Bank im Mittelpunkt.

Diesmal geht der Blick nach Tschechien – zu einem Wert, bei dem viele deutsche Anleger eher den Mutterkonzern kennen, der an der Prager Börse aber längst eine Sonderstellung besitzt:gehört, ist die Aktie mit der längsten ununterbrochenen Dividendenhistorie an der Prager Börse. Seit 1997 hat das Unternehmen Jahr für Jahr ausgeschüttet. Damals begann die Serie mit 500 tschechischen Kronen je Aktie. Fast 3 Jahrzehnte später ist daraus einer der verlässlichsten Ausschütter Osteuropas geworden.

Besonders bemerkenswert: Philip Morris CR reicht langfristig nahezu 100 Prozent seines Nettogewinns an die Aktionäre weiter. Genau diese Kombination macht die Aktie für Einkommensinvestoren interessant: eine stabile, lange Ausschüttungstradition, ein defensives Geschäftsmodell, eine starke Marktstellung und ein Mehrheitsaktionär, der selbst ein vitales Interesse an hohen Dividenden hat. Philip Morris CR wurde 1991 gegründet. Der operative Kern sitzt in Kutná Hora, wo die Tabakverarbeitung auf eine mehr als 200-jährige Tradition zurückgeht.

Heute produziert das Werk für zahlreiche Auslandsmärkte und gehört zugleich zum globalen Netzwerk von Philip Morris International. Die tschechische Gesellschaft vertreibt klassische Zigarettenmarken wie Marlboro, L&M und Sparta. Daneben baut sie das Geschäft mit rauchfreien Nikotinprodukten aus, darunter IQOS, TEREA und ZYN. In der Slowakei ist der Konzern über die zu 99 Prozent gehaltene Tochter Philip Morris Slovakia aktiv.

Die besondere Attraktivität der Aktie beruht auf einem Geschäft, das in seiner Grundstruktur ungewöhnlich stabil ist. Tabak- und Nikotinprodukte sind kaum konjunkturabhängig. Zugleich verfügt Philip Morris CR über eine starke lokale Marktposition. Im ersten Halbjahr 2025 blieb das Unternehmen in Tschechien und der Slowakei Marktführer.

Der geschätzte Marktanteil lag bei 39,8 Prozent in Tschechien und 50,3 Prozent in der Slowakei. Die Risiken für Philip Morris CR liegen vor allem in Steuererhöhungen, Regulierung, veränderten Konsumgewohnheiten und der Transformation hin zu rauchfreien Produkten. Tatsächlich gingen die Gesamtmärkte für Zigaretten und erhitzte Tabakprodukte zurück – ein Hinweis darauf, dass auch ein defensiver Marktführer nicht frei von strukturellen Belastungen ist.

Genau das zeigte sich zuletzt auch im Ergebnis: Der den Aktionären zurechenbare Gewinn sank 2025 auf 3,026 Milliarden CZK, nach 3,348 Milliarden CZK im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie ging von 1.219 CZK auf 1.102 CZK zurück. Für die Dividendenstory ist das entscheidend: Philip Morris CR zahlt zwar außergewöhnlich zuverlässig, aber die Ausschüttung ist nicht starr steigend. Da nahezu der gesamte Gewinn weitergereicht wird, bewegt sich die Dividende eng mit dem Jahresergebnis.

Für das Geschäftsjahr 2024 zahlte Philip Morris CR im Sommer 2025 eine Dividende von 1.220 CZK je Aktie. Gemessen am Schlusskurs 2025 entsprach das nach den vorliegenden Daten einer Dividendenrendite von 6,59 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2025 schlägt der Vorstand nun eine Dividende von 1.100 CZK je Aktie vor. Die Hauptversammlung muss diesen Vorschlag am 29.

Mai 2026 noch genehmigen. Bei einem Kurs von 19.480 CZK ergibt sich daraus eine vorwärts gerichtete Dividendenrendite von 5,65 Prozent. Anders als klassische US-Dividendenaristokraten erhöht Philip Morris CR die Ausschüttung nicht zwangsläufig Jahr für Jahr. Stattdessen steht die Aktie für ein anderes Versprechen: kontinuierliche Gewinnbeteiligung auf sehr hohem Niveau.

Die Dividendenhistorie seit 1997 ist an der Prager Börse einzigartig. Dass diese Serie bisher auch die Platzen der Dotcom-Blase, die Finanzkrise 2008, die Corona-Pandemie und eine Reihe steuerlicher Belastungen überstanden hat, macht sie für Dividendenanleger interessant. Diese hohe Ausschüttungsdisziplin wird zusätzlich durch die Eigentümerstruktur gestützt. Der Mehrheitsaktionär PMI profitiert selbst in erheblichem Umfang von der Dividende





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