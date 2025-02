Philipp Horns Biathlon-Debakel: Drei Schießfehler im Sprint

Philipp Horn verpasste bei seinem Einstand bei der Biathlon-WM in Lenzerheide völlig. Drei Schießfehler im ersten Schießen beendeten seine Chancen auf eine gute Platzierung. Der Thüringer zeigte sich emotional tief getroffen und verlor die Hoffnung auf Verfolgung und Massenstart.

kicker auf seinen digitalen Plattformen wie gewohnt mit Werbung und Tracking. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Details zu Werbe- und Analyse-Trackern findest du in unserer Mit dem PUR-Abo nutzt du kicker auf seinen digitalen Plattformen ohne Werbetracking und praktisch werbefrei. Das PUR-Abo ersetzt kein bestehendes Digitalabo. Bitte beachte, dass zum Lesen unserer Plus-Artikel weitere Kosten entstehen.

Mehr Infos zu kicker+ findest duWerbung und Tracking: Um dir relevante Inhalte und personalisierte Werbung anzubieten, setzen wir Cookies und andere Technologien ein. Damit messen wir, wie und womit du unsere Angebote nutzt. Diese Daten geben wir auch an Dritte weiter. Die Anzahl unserer Partner beträgt aktuell. Wir greifen dabei auf dein Endgerät zu, speichern Cookies oder sonstige Informationen und wir oder Dritte können mit diesen sowie mit persönlichen Identifikatoren (z.B. Geräte-Kennungen oder IP-Adressen) und basierend auf deinem individuellen Nutzungsverhalten ...Cookies helfen dabei, Inhalte von sozialen Netzwerken und eingebetteten Inhalten von Drittanbietern anzuzeigen.Es können genaue Standortdaten und Informationen über Gerätemerkmale verwendet werden. ...Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln.Anzeigen können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können mehr Daten hinzugefügt werden, um Anzeigen besser zu personalisieren. Die Anzeigen-Leistung kann gemessen werden. Hinweis zur Datenübermittlung außerhalb der EU: Je nach Einzelfall werden Daten außerhalb der Europäischen Union im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter verarbeitet . Dies findet nur statt, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind. Philipp Horn misslingt der Einstand bei der Biathlon-WM in Lenzerheide völlig. Nach drei Fehlern schon im ersten Schießen lässt er einen tiefen Einblick in seine Gefühlswelt zu.Philipp Horn hat sein Schieß-Debakel im Sprint bei der Biathlon-WM in Lenzerheide emotional tief getroffen.'Dann stehst du vom Liegendschießen auf und weißt, die WM ist gelaufen. Verfolger ist verkorkst, Massenstart ist dahin. Keine Ahnung, es ist einfach gerade scheiße', sagte der 30-jährige Thüringer und versuchte gar nicht, seinen Frust zu verbergen:'Das hasse ich am Biathlon, weil es einfach so viel mehr Enttäuschung als schöne Gefühle sind manchmal.' Ihm falle es gerade schwer, sich'an das Gute zu erinnern. Gerade habe ich einfach ein bisschen die Nase voll', sagte er.Horn schoss schon im Liegendschießen bei besten Bedingungen drei Fehler und brachte sich so um eine gute Platzierung im ersten Einzelwettbewerb der Weltmeisterschaft in der Schweiz. Insgesamt vier Strafrunden und 2:17,2 Minuten Rückstand auf den neuen Rekordweltmeister Johannes Thingnes Bö aus Norwegen bedeuteten Platz 44. Damit ist auch die Ausgangsposition für die Verfolgung am Sonntag (12.05 Uhr) schlecht - und die Chance auf eine Qualifikation für den WM-Massenstart dahin.'Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was da passiert ist', sagte Horn vor einer Gruppe von deutschen Journalisten:'Es ist mir richtig unangenehm, wenn ich jetzt hier wieder vor Ihnen stehe und daran denke, wie ich gestern gesagt habe, dass ich mir ein gutes Gefühl und gutes Selbstvertrauen erarbeitet habe. Jetzt lege ich mich hier hin und schieße drei Fehler.'Horn fand keine Erklärung für seine Leistung.'Es lief alles perfekt. Ich hatte richtig Bock auf das Rennen', sagte der Oberhofer. Das Wetter habe gepasst, die Strecke liege ihm und seine Familie war da.'Ich habe mich so gefreut', sagte Horn. Beim überlegenen Sieg von Bö wurde er Schlechtester eines deutschen Quartetts, von denen es niemand in die Top 15 schaffte





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Biathlon WM Lenzerheide Philipp Horn Schießfehler Sprint Deutschland

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Biathlon : News, Ergebnisse & alle Infos zur BiathlonAlles zur Biathlon! News, Ergebnisse, Spielpläne, Biathlon-Liveticker, Videos, Bilder & Tabellen. Hier zur Biathlon!

Weiterlesen »

Drei Punkte und drei Erkenntnisse: Was Energie Cottbus aus Bielefeld mitnehmen kannDer FC Energie Cottbus marschiert munter weiter durch die 3. Liga. Zum Rückrunden-Auftakt gewannen die Lausitzer am Samstag mit 2:0 in Bielefeld. Aus Ostwestfalen nimmt Energie aber nicht nur Zählbares, sondern auch wichtige Erkenntnisse mit.

Weiterlesen »

Handball-WM: Drei Siege - aber drei Fragezeichen bleibenDeutschlands Handballer holen den dritten Sieg im dritten Spiel, marschieren durch die Gruppe A, nehmen wie Dänemark vier Punkte mit in die Hauptrunde. Und trotzdem bleiben auch nach dem 29:22 gegen Tschechien drei dicke Fragezeichen.

Weiterlesen »

Drei Siege für deutsche Handballer - aber drei Fragezeichen bleibenDeutschlands Handballer holen den dritten Sieg im dritten Spiel, marschieren durch die Gruppe A, nehmen wie Dänemark vier Punkte mit in die Hauptrunde. Und trotzdem bleiben auch nach dem 29:22 gegen Tschechien drei dicke Fragezeichen.

Weiterlesen »

Drei Städte, drei Morde: Was ist schief gelaufen?Nach den schweren Anschlägen in Solingen, Magdeburg und Aschaffenburg stellt sich die Frage nach den Ursachen dieser Taten und nach dem Umgang mit Asylsuchenden, die bereits kriminelle Vorstrafen haben. Wie kann Deutschland seine Bürger schützen und gleichzeitig den Schutz der Menschenrechte gewährleisten?

Weiterlesen »

Drei Anschläge in drei Monaten: ZDF-Reporter fragt, ob es „systematische Steuerung“ vor den Wahlen gibtIn München hat ein 24-jähriger Afghane mit einem Auto mehrere Menschen verletzt. Es soll Hinweise auf ein islamistisches Tatmotiv geben. Laut ZDF prüfen Behörden, ob es eine Steuerung gab.

Weiterlesen »