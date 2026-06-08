Philipp Klewin bleibt bis 2025 bei Hansa Rostock - erfahrene Nummer drei erhält Vertragsverlängerung

Der Torhüter Philipp Klewin verlängert seinen Vertrag mit dem FC Hansa Rostock bis zum Ende der Saison 2025. Der Verein lobt seine Zuverlässigkeit, Teamgeist und professionelle Arbeit im neu formierten Torwartkader.

Der erfahrene Torhüter Philipp Klewin bleibt weiterhin fester Bestandteil der Erstliga-Mannschaft von FC Hansa Rostock. Nachdem er im Sommer 2024 vom VfB Lübeck an die Ostsee wechselte, hat er sich in der Ostseeburg schnell als verlässliche Nummer drei im Torwartkader etabliert.

Der Verein hat daraufhin die Entscheidung getroffen, sein Engagement bis zum Saisonende 2025 zu verlängern. Klewin äußerte sich begeistert über die Vertragsverlängerung: Ich bin sehr glücklich und stolz, weiterhin Teil der Kogge zu sein und für diesen besonderen Verein meine Handschuhe überstreifen zu dürfen. Hansa, die Region und das gesamte Umfeld bedeuten mir viel.

Umso mehr freue ich mich auf mein neues Torwart‑Team, auf die tägliche gemeinsame Arbeit und darauf, alles dafür zu geben, unsere Ziele in der kommenden Saison zu erreichen. In den vergangenen Monaten hat er bereits drei Pflichtspiele bestritten und dabei gezeigt, dass er nicht nur sportlich, sondern auch menschlich eine tragende Säule der Mannschaft ist. {

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Der Sportdirektor des Vereins, Amir Shapourzadeh, hob die Bedeutung von Klewins Persönlichkeit für die Mannschaft hervor.

Er betonte, dass man sich auf Philipp jederzeit verlassen könne. Er lebe den Teamgedanken, arbeite sehr professionell und sei sowohl sportlich als auch menschlich ein unverzichtbarer Teil des Kaders. Besonders in einer neu zusammengesetzten Torhütergruppe, in der junge Talente und erfahrene Kräfte zusammenwirken, sei die Präsenz einer solchen Führungspersönlichkeit von unschätzbarem Wert.

Shapourzadeh fügte hinzu, dass Kleinwins positive Art und tägliches Engagement ihn zu einer festen Größe innerhalb des Teams machen und ihn zu einem Vorbild für die Nachwuchsspieler werden ließen. {

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Ein weiterer Aspekt, der die Vertragsverlängerung besonders attraktiv macht, ist die Zusammenarbeit mit dem neuen Torwarttrainer Arvid Schenk. Schenk kennt Klewin bereits aus der gemeinsamen Zeit in Lübeck und kann daher seine Qualitäten und seinen Arbeitsethos genau einschätzen.

Der Trainer lobte Klewins hohe Intensität im Training, seine Bereitschaft, sich stets in den Dienst der Mannschaft zu stellen, sowie seine Fähigkeit, sowohl auf als auch neben dem Platz ein echter Teamplayer zu sein. Solche Eigenschaften, so Schenk, seien für jede Mannschaft unverzichtbar und würden das Vertrauen in die gesamte Torwartabteilung stärken.

Durch diese Kontinuität in der Torwartschicht und die enge Abstimmung zwischen Trainerstab und Spielern erhofft sich Hansa Rostock, in der kommenden Saison nicht nur defensiv stabil zu stehen, sondern auch sportlich um die höchsten Tabellenplätze zu kämpfen. Die Verlängerung von Philipp Klewin ist damit ein klares Zeichen für die langfristige Planung des Vereins, die auf Erfahrung, Teamgeist und professionelle Arbeitsweise setzt.





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