Hansa Rostock Trainer Klaus Breitenreiter setzt auf Philipp Klewin im Tor. Emil Holten fällt aus, Benno Dietze ist fit. Das Team will die Siegesserie des MSV beenden.

Am kommenden Sonntag im dritten Spielzeit um 19:30 Uhr trifft die Fußballmannschaft von Hansa Rostock auf den MSV Duisburg. Für den 33-jährigen Torwart Philipp Klewin markiert dieses Duell einen bedeutenden persönlichen Meilenstein in seiner aktuellen Laufbahn. Er absolviert bereits seinen vierten Einsatz für die Hanseaten, nachdem zuvor ein Trainerwechsel die taktischen Strukturen im Verein verändert hatte.

Torwart-Entscheidung überzeugt Trainer

Philipp Klewin übernahm das Tor zwar ursprünglich nur als Nummer drei in der Kaderhierarchie, doch seine Leistungen haben diese Einschreibung grundlegend verändert. Trotz der Genesung von Luca Unbehaun bleibt Klewin der bevorzugte Wächter hinter der Defensive. Trainer Klaus Breitenreiter begründet diese Entscheidung explizit mit der überzeugenden Performance des 33-Jährigen in den vergangenen Begegnungen.

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Breitenreiter hob hervor, dass Klewin die Mannschaft in den Spielen stabilisierte und im letzten Aufeinandertreffen entscheidend zum Ergebnis beitrug. Aufgrund dieser fachlichen Überzeugung wird der Torhüter auch am bevorstehenden Wochenende die Verantwortung im Kasten übernehmen. Die Konkurrenz durch den wiedergenesenen Unbehaun ist damit vorerst beendet.

Verletzungssituation in der Offensive

Während im Tor Stabilität herrscht, muss Hansa Rostock in der Offensive einen schmerzlichen Rückschlag verkraften. Der 30-jährige Emil Holten fällt weiter aus, da er unter anhaltenden Problemen mit dem Knie und dem Sprunggelenk leidet. Diese Verletzungssituation entzieht dem Trainerstab eine wichtige offensive Option für das kommende Wochenende.

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Als positive Nachricht fungiert jedoch die Rückkehr von Benno Dietze. Der 23-jährige Stürmer hat seine Wadenverletzung überwunden und steht wieder zur Verfügung. Beide Spieler, Holten und Dietze, verfügen über eine direkte Erfolgsbilanz gegen den Gegner aus Duisburg, was die psychologische Komponente des Spiels erhöht.

Bei einem früheren Treffen im März, das Hansa Rostock mit einem deutlichen 5:1-Erfolg beendete, zeigte sich das offensive Potenzial der zurückkehrenden Akteure. Emil Holten erzielte dabei zwei Treffer, während Benno Dietze durch einen weiteren Treffer zum Erfolg beitrug. Diese historische Erinnerung dient als Motivation für die Offensive.

Statistik als psychologischer Faktor

Der MSV Duisburg kommt in dieses Duell mit einer beeindruckenden Heimstatistik. Das Team hat seit 31 Ligaspielen nicht mehr im eigenen Stadion verloren. Diese Serie stellt eine enorme psychologische Hürde für die Gäste dar, die Trainer Klaus Breitenreiter jedoch offen anspricht und nicht als unüberwindbares Hindernis betrachtet.

Die Niederlage im Stadion des MSV würde die Aufstiegsambitionen von Hansa Rostock bereits im November massiv gefährden. Das Team reist nicht mit der Absicht an, sich dieser Statistik zu beugen. Breitenreiter formulierte dies als klare Kampfansage an die gegnerische Mannschaft.

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Die klare Botschaft an die Spieler lautet, die eigene Qualität auf das Feld zu bringen und die Dominanz des Gegners zu brechen. Das Ziel ist es, die lange Unbesiegtheitsreihe des MSV Duisburg zu stoppen und die eigenen Aufstiegshoffnungen durch einen wichtigen Auswärtserfolg zu festigen. Alle Beteiligten wissen um die Bedeutung dieses Specifics im aktuellen Saisonverlauf.