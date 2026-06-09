Philipp Lahm: Der Tag, an dem die Welt ihn kannte

Der 9. Juni 2006 war ein besonderer Tag für Philipp Lahm. Er spielte sein erstes WM-Spiel für Deutschland und erzielte ein beeindruckendes Tor.

Der 9. Juni 2006 war ein Tag, an dem die deutsche Fußball nationalmannschaft die Allianz-Arena in München eröffnete. Der Gegner war Costa Rica . Philipp Lahm , ein junger Außenverteidiger, machte in dieser Partie einen besonderen Eindruck.

Er kehrte erst im Sommer zuvor von seiner Leihe beim VfB Stuttgart zum FC Bayern zurück und spielte sich sukzessive in die Stammformation von Trainer Ottmar Hitzfeld. Durch seine starken Leistungen im Verein war der Bayern-Akteur unter Bundestrainer Jürgen Klinsmann auf der linken Abwehrseite gesetzt. Lahm sollte auch bei der WM im eigenen Land zu den festen Größen im Team gehören. Doch ob er überhaupt teilnehmen konnte, war erst einmal fraglich.

Er hatte sich bei einem Spiel gegen den FSV 63 Luckenwalde am Ellenbogen verletzt und musste operiert werden. Nur dank einer speziellen Schiene konnte er beim Eröffnungsspiel in seiner Heimat München von Anfang an auflaufen. Sechs Minuten in die Partie erhielt Lahm den Ball auf der linken Seite, zog nach innen und schloss mit rechts vom Strafraumeck ab. Der Ball flog in Richtung langes Eck, streifte den Innenpfosten und fiel unhaltbar für den Schlussmann in den Winkel.

Das schönste Tor seiner Karriere und die Initialzündung für das Sommermärchen. Spätestens seit diesem Tag kannte die gesamte Fußball-Welt Philipp Lahm





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