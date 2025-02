Philipp Lahm: Funktionärsjob in der Bundesliga im Visier?

Fußball-Weltmeister Philipp Lahm könnte als Funktionär in die Fußball-Bundesliga einsteigen. Der 41-Jährige zeigt sich offen für eine Rolle beim FC Bayern München, wo er bereits als Turnierdirektor der EM 2024 tätig war.

Fußball-Weltmeister Philipp Lahm könnte seinen Weg in die Fußball- Bundesliga als Funktionär einschlagen. In einem Interview mit der Münchner „Abendzeitung“ äußerte der 41-Jährige seine Offenheit für eine solche Rolle, insbesondere beim FC Bayern München. „Das kann ich mir durchaus vorstellen, auch beim FC Bayern“, erklärte Lahm und betonte die positive Erfahrung, „die Rolle kennenzulernen und es hat mir Freude gemacht, Einfluss zu nehmen, auch gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen“.

Lahms Name war zuletzt im Zusammenhang mit der EM 2024 in der Funktion als Turnierdirektor in den Medien präsent.Lahm zeigte sich auch grundsätzlich offen für die Zusammenarbeit mit ehemaligen Mannschaftskameraden wie Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger oder Manuel Neuer. „Ich habe viel Zeit mit Bastian, Thomas und genauso mit Manuel verbracht. Wir waren kollegial und loyal. Wir haben uns gegenseitig ergänzt und unterstützt“, erinnert sich Lahm. Ob sich diese vertrauensvolle Zusammenarbeit auch in anderen Rollen und Kontexten bewährt, sei jedoch abzuwarten. Der ehemalige Nationalspieler und Bayern-Kapitän betonte, dass die Bayern traditionell Wert auf die Integration von Spielerpersönlichkeiten innerhalb des Vereins legten, um die Führung mit sportlicher Kompetenz auszustatten. „Schauen wir mal, was kommt“, sagte Lahm mit Blick auf die Zukunft. „Es ist wichtig, und das hat den FC Bayern immer ausgezeichnet, dass Spielerpersönlichkeiten im Verein integriert werden, damit die Führung sportliche Kompetenz hat. Wie Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge das Jahrzehnte lang taten und immer noch tun“, so Lahm, der die bewährte Tradition des FC Bayern in der Integration von Spielerpersönlichkeiten im Führungsgremium hervorhebt.





Philipp Lahm Bundesliga Funktionär FC Bayern München EM 2024

