Philipp Mehrtens wird neuer Präsident von Werder Bremen. Er folgt Hubertus Hess-Grunewald nach und verspricht Modernisierung des traditionsreichen Bundesligisten.

Philipp Mehrtens hat das Amt des Präsidenten von Werder Bremen übernommen. Der 47-jährige Nachfolger von Hubertus Hess-Grunewald trat bei der Mitgliederversammlung an. Er löst den langjährigen Vorgänger ab, der nicht mehr kandidierte.

Karriere im Boyband-Milieu

Die Biografie des neuen Vorstandsmitglied ist ungewöhnlich für den deutschen Fußballsport. In den Neunziger Jahren war Mehrtens Teil der Bremer Popgruppe First Love. Die Band sollte ähnlich erfolgreich werden wie Backstreet Boys.

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Mehrtens bekennt sich offen zu dieser Phase. Er sagte, dass die musikalische Vergangenheit ein fester Bestandteil seiner Identität sei. Diese Erfahrung unterscheidet ihn von vielen anderen Funktionären im Sport.

Emotionaler Abschied des Vorgängers

Hubertus Hess-Grunewald verabschiedete sich emotional vom Amt. Er diente dem Verein zwölf Jahre lang als Präsident. Seine Worte waren klar: Er bleibe lebenslang grün-weiß verbunden.

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Der scheidende Präsident warb aktiv für die Wahl von Mehrtens. Er lobte die aktuelle sportliche Führung um Clemens Fritz. Die Mannschaft belegt derzeit den sechsten Platz in der Bundesliga.

Neue Strukturen und Ziele

Mehrtens will Werder Bremen modernisieren. Er plant die Schaffung einer eigenen Fanabteilung. Die Mitglieder sollen stärker in Entscheidungen eingebunden werden. Diese Schritte sollen den Verein stärken.

Der neue Präsident sieht den Verein als mehr als einen Sportbetrieb. Er betont Werte wie Toleranz und Vielfalt. Eine klare Position gegen rechts sei für ihn wichtig. Diese Haltung sei Grund für sein dreißigjähriges Engagement.

Einfluss auf Personalentscheidungen

Als Präsident vertritt Mehrtens den Mutterverein im Aufsichtsrat. Dort spielt er eine zentrale Rolle bei wichtigen Personalentscheidungen. Dies betrifft auch die Führungsebene der GmbH & Co. KGaA.

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Besonders relevant ist die Zukunft von Clemens Fritz. Der Sport-Geschäftsführer hat einen Vertrag bis Sommer zweiundzwanzig sieben. Mehrtens wird bei der Verlängerung eine entscheidende Stimme haben.