Philipp Mehrtens folgt Hubertus Hess-Grunewald als Präsident von Werder Bremen. Die Mitgliederversammlung bestätigt Mehrtens mit klarer Mehrheit in der Energiezentrale.

Die Ära unter Hubertus Hess-Grunewald ist bei Werder Bremen offiziell beendet. Nach zwölf Jahren Amtszeit hat Philipp Mehrtens das Amt des Präsidenten übernommen. Bei der Mitgliederversammlung in der Bremer Energiezentrale wählten die stimmberechtigten Mitglieder Mehrtens mit großer Mehrheit zu seinem Nachfolger.

Wahlresultat und Stimmverteilung bei der Versammlung

Philipp Mehrtens erhielt bei dieser Wahl 403 Stimmen, was einem Anteil von 83,3 Prozent entspricht. Die Abstimmung fand unter den 491 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern statt. Zwanzig Mitglieder enthielten sich der Stimme und 23 votierten gegen ihn. Der Rest der anwesenden Mitglieder nahm nicht an der Abstimmung teil. Insgesamt besitzen aktuell 73.000 Fans eine Mitgliedschaft im Verein. Mehrtens war der einzige Kandidat für dieses Amt.

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Im Vorstand wurden weitere Personalentscheidungen getroffen. Claudia Lasch bestätigte sich als Vizepräsidentin im Amt. Florian Schwarz übernahm die Position des Schatzmeisters und folgt damit auf Axel Plaat. Plaat trat nach 23 Jahren Tätigkeit als Schatzmeister nicht mehr für das Amt an. Mehrtens leitet künftig den Aufsichtsrat des Klubs.

Biografie und Modernisierungsvorhaben des neuen Präsidenten

Der neue Präsident ist auch als Unternehmensberater bekannt. Historisch erinnert sich die Öffentlichkeit an seine Zeit Ende der 90er-Jahre, als er Mitglied der Boy-Group First Love war. Diese Gruppe gilt als die Bremer Antwort auf die Backstreet Boys. Heute steht Mehrtens an der Spitze des Traditionsvereins. Er betonte, dass er nie in Werder-Bettwäsche geschlafen habe. Eine Kette von Ereignissen habe ihn jedoch in den Bann des Vereins gezogen.

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Mehrtens erklärte seine Absicht, den Verein zu modernisieren. Dabei wolle er die Historie des Klubs nicht verraten. Ziel ist es, den sportlichen und wirtschaftlichen Pfad nachhaltig zu sichern. Die Mitglieder sollen künftig zwischen mehreren Kandidaten wählen können. Dafür ist jedoch eine Änderung der Satzung erforderlich. Ein solches Vorhaben war bereits lange überfällig.

Satzungsänderung und Kritik an der Entscheidungsfindung

Necessary Anträge zur Änderung der Satzung wurden jedoch zu Beginn der Versammlung im Einvernehmen mit den Antragstellern zurückgezogen. Eine neue Satzungskommission wird gegründet, um die Anträge formal aufzubereiten. Dies signalisiert, dass der Prozess der demokratischen Weiterentwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Der Wunsch nach mehr Mitgliederpartizipation wird im Verein ernst genommen.

Hubertus Hess-Grunewald äußerte sich zu dieser Entwicklung. Er erklärte, dass man den Wunsch nach mehr Beteiligung verstanden habe. Die Einführung von Wahlmöglichkeiten für mehrere Kandidaten bleibt ein zentrales Thema für die Zukunft der Vereinsführung. Die Mitglieder hoffen auf eine transparentere Zukunft bei der Besetzung der Präsidiumsämter.

Abgesang auf die Ära Hess-Grunewald und Clemens Fritz

Hubertus Hess-Grunewald (66) führte Werder Bremen seit 2014 als Präsident. Zuvor war er seit 1970 im Verein aktiv. Er folgte auf Klaus-Dieter Fischer, der 85 Jahre alt ist und zuvor eine mächtige Präsidialrolle innehatte. In seiner Abschiedsrede nannte Hess-Grunewald seine Amtszeit eine Dienstleistung für den SV Werder. Er fügte hinzu, dass mehr leider nicht drin war.

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Die Verabschiedungsrede richtete sich auch an seine zahlreichen Kritiker. Im Frühjahr hatten viele Fans den Austausch von Hess-Grunewald und Geschäftsführer Clemens Fritz wegen der sportlichen Krise gefordert. Hess-Grunewald betonte, dass er Clemens Fritz aus echter Überzeugung gestützt habe. Dafür sei er massiv kritisiert worden. Jetzt verspüre er Genugtuung über den Verlauf der Dinge und die Unterstützung durch die Mehrheit der Mitglieder.