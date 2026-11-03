Philipp Mehrtens wird neuer Präsident von Werder Bremen

Philipp Mehrtens (47) folgt Hubertus Hess-Grunewald als Präsident. Die Wahl findet am 15. November statt. Seine Pläne für Modernisierung und Mitgliedermanagement.

Am 15. November findet in der Werder Bremen Mitgliederversammlung die entscheidende Wahl für die Vereinsführung statt. Philipp Mehrtens, aktuell 47 Jahre alt, tritt sein Amt als neuer Präsident an. Er folgt auf Hubertus Hess-Grunewald, der nach zwölf Jahren im Amt zurücktritt. Mehrtens ist als einziger Kandidat vom Wahlausschuss aufgestellt worden. Da keine weiteren Bewerber vorliegen, gilt die Amtsbestätigung als reine Formsache.

Durchstarten nach Boyband-Vergangenheit

Philipp Mehrtens blickt auf eine lange Bindung zum Verein zurück. Seit 34 Jahren ist er Mitglied in Werder Bremen und engagiert sich ehrenamtlich. Hauptberuflich war er lange für die Unternehmensberatung Pawlik Consultants in Hamburg tätig. Doch seine Karriere hatte auch andere Wendungen. Ende der 90er-Jahre war er Teil der Boyband First Love. Als eines von fünf Mitgliedern traf er damals Stars wie Britney Spears.

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Der Kontakt zu den Backstreet Boys und NSYNC besteht bis heute. Mehrtens besuchte deren Auftritte in Deutschland regelmäßig. Diese Erfahrungen prägen ihn bis heute. Jetzt legt er den Fokus ganz auf den Sportverein. Er plant, seinen Beruf aufzugeben, um das Präsidentenamt voll zu übernehmen. Die Familie unterstützte diese Entscheidung vollständig. Er sah ursprünglich die Rolle als Schatzmeister, wechselte aber nach Hess-Grunewalds Rückzug.

Strategische Ziele für den Verein

Die Vision von Philipp Mehrtens zielt auf eine moderne Struktur. Werder Bremen soll zukunftsorientiert und professionell aufgestellt werden. Er identifiziert noch erhebliches Entwicklungspotenzial im Verein. Besonders das gesunde Mitgliederwachstum steht im Vordergrund. Ein effektives Management der Mitgliederbasis ist ihm ein zentrales Anliegen. Auch Änderungen in der Satzung des Vereins sind geplant.

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Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Fanarbeit. Mehrtens möchte in der Fanabteilung konkrete Fortschritte erzielen. Er nutzt dabei Erfahrungen aus seiner Beratungstätigkeit. Der Umgang mit Künstlichen Intelligenz (KI) ist für ihn ein wichtiges Werkzeug. Vor allem im Bereich des Mitgliedermanagements sieht er enorme Vorteile. Diese technologischen Ansätze sollen helfen, Prozesse zu optimieren. Die Basis für diese Maßnahmen existiert bereits im Verein.

Unklare Zukunft für Sportdirektor Clemens Fritz

Die Situation um Sport-Boss Clemens Fritz bleibt aktuell ungewiss. Der 45-jährige Ex-Profi steht vor Vertragsende. Sein laufender Vertrag endet im kommenden Sommer. Philipp Mehrtens äußert sich vorsichtig zu dieser Frage. Er kennt die vertraglichen Hintergründe noch nicht ausreichend.

Er möchte sich daher kein Urteil anmaßen. Die aktuellen sportlichen Ergebnisse dankt er Clemens Fritz. Dennoch wird Mehrtens sich bis zur Wahl zurückhalten. Er vermeidet Spekulationen über eine Vertragsverlängerung. Die Entscheidung für die Zukunft des Sport-Bosses liegt in der Schwebe. Erst nach Amtsantritt wird mehr Klarheit herrschen. Die Mitglieder warten nun auf die Bestätigung am 15. November.