Philipp Pavic wechselt aus Deutschland zum kroatischen Bundesfußball

Der kroatische Fußballverbund verkündete, dass Philipp Pavic von Deutschland nach Kroatien wechselt und in die kroatische Nationalmannschaft wechselt. Pavic absolvierte bereits zwei Spiele für die deutsche U15 und elf Einsätze für die U16. Sein Berater ist Dieter Hoeneß, Bruder von Bayern-Patron Uli Hoeneß.

Bayern-Talent Philipp Pavic wechselt von Deutschland nach Kroatien und spielt künftig für die kroatischen Nachwuchs-Nationalteams. Der kroatische Fußballverband gab bekannt, dass der 16-Jährige bereits zum Aufgebot der kroatischen U17 für die Europameisterschaft in Estland (25.

Mai bis 7. Juni) gehört. Somit verliert Deutschland eines seiner größten Nachwuchstalente. Pavic absolvierte bereits zwei Spiele für die deutsche U15 sowie elf Einsätze für die U16.

Seine Entscheidung fiel zugunsten Kroatien, weil er in einer kroatischen Familie aufgewachsen und stark an die kroatische Nationalmannschaft denkt. Es wäre theoretisch möglich, dass er später zum DFB zurückkehrt. Sein Berater ist Dieter Hoeneß, Bruder von Bayern-Patron Uli Hoeneß. Pavic ist intern eines der größten Defensiv-Talente des FC Bayern und hat bereits als jüngster Bayern-Profi sein Champions-League-Debüt gefeiert.

Er kann in der Innenverteidigung, aber auch als Rechtsverteidiger oder defensives Mittelfeld eingesetzt werden





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Philipp Pavic Kroatischer Fußballverband UEFA Euro U17 Freising Mario Götze FC Bayern Regionale U16 Tearing Up Internationales Rechtssport

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mika One: Private Band hören - mit Philipp Burger ins Herz Südtirols!Mika One hat von BILD verraten, dass sie privat die Band Frei.Wild hört. Darauf hat ihr Sänger Philipp Burger (45) reagiert und das Konzert nach Dortmund eingeladen. Daraus ergab sich sogar noch mehr ...

Read more »

Laura Philipp im Interview ohne WorteDie Ironman-Meisterin Laura Philipp im Interview ohne Worte über Motivationslöcher, ihre Botschaft an die Konkurrenz und die Frage, ob sie überhaupt abschalten kann.

Read more »

Fußball-Weltmeister im BR-Exklusivinterview: Philipp Lahm warnt vor wachsender RespektlosigkeitPhilipp Lahm sieht Sportvereine als wichtigen Ort für Zusammenhalt und Wertevermittlung. Im BR24Sport-Exklusivinterview spricht der Weltmeister über Ehrenamt, Eltern und Schiedsrichter.

Read more »

WM-Prognose 2026 von Philipp Lahm: Deutschlands Ziel muss mindestens das Halbfinale seinPhilipp Lahm traut der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM den Sprung ins Halbfinale zu. Im BR24Sport-Exklusivinterview spricht der Weltmeister über die Erwartungen ans DFB-Team.

Read more »