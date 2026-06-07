Philipp Plein bewältigt Krankheits- und Sorgerechtskrise: Andreea Sasu verlässt nach zwei Monaten Krankenhaus

Der Modedesigner Philipp Plein steht vor einer doppelten Herausforderung: Seine Lebensgefährtin Andreea Sasu kämpft nach einer schweren Infektion gegen sepsisbedingte Komplikationen, während ein langwieriger Sorgerechtsstreit um die gemeinsamen Kinder die öffentliche Aufmerksamkeit fesselt. Nach fast zweimonatiger Intensivbehandlung verlässt Sasu das Krankenhaus und muss sich nun erholen. Plein betont die Bedeutung von Stabilität und Kindeswohl, während die Familie den Alltag neu ordnet.

Philipp Plein , der international bekannte Modedesigner, hat in den vergangenen Wochen eine schwere Zeit durchlebt, die das ganze Familienleben auf die Probe gestellt hat. Seine Lebensgefährtin, das Model Andreea Sasu , wurde Anfang April wegen einer hartnäckigen Infektion in das renommierte Princess‑Grace‑Krankenhaus in Monaco eingeliefert.

Die Ärztinnen und Ärzte diagnostizierten eine schwer behandelbare Infektion, die in wiederkehrenden Schüben auftritt und das Immunsystem stark belastet. Während fast zwei Monate im Krankenhaus verbrachte, musste Sasu zahlreiche Antibiotika‑ und Schmerzmittel erhalten, was ihr Immunsystem an seine Grenzen brachte und sie zeitweise auf die Intensivstation veranlasste. In einem offenen Gespräch mit der Presse schilderte Andreea, wie beängstigend die Gefahr einer Sepsis für sie war und dass sie in dieser kritischen Phase besonders auf den Beistand ihres Glaubens vertraute.

Die belastende Behandlung führte dazu, dass sie sich plötzlich einer Notoperation unterziehen musste, nur um einer drohenden Blutvergiftung zu entgehen





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