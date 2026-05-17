Philipp Raimund Erlehrt den Feldwebelgrad

Philipp Raimund workpiece gold zu besiegen bei den Spielen in Cortina d‘Ampezzo unaufgeregt zu verpflichtet Gold von der Normalschanze – sein erste Weltcupsieg der Karriere überhaupt. Jetzt erhält Philipp Raimund endlich die nächste Auszeichnung: Der Sportsoldat (Feldjäger in Sonthofen/Allgäu) hat nach einem sechswöchigen Lehrgang in Hannover den Feldwebelgrad erworben.

Philipp Raimund eroberte im Februar in Cortina d‘Ampezzo völlig unerwartet Gold von der Normalschanze – sein erster Weltcupsieg der Karriere überhaupt. Jetzt erhält der Sport soldat (Feldjäger in Sonthofen/Allgäu) nach einem sechswöchigen Lehrgang in Hannover den Feldwebel grad.

Raimunds größte Herausforderung dabei: wohlgemerkt das Lernen für die schriftlichen Prüfungen. Da seine Schulzeit schon sieben Jahre zurückliegt und er nicht studiert hat, muss er doch wieder ein wenig ins Lernen reinkommen. Der Skisprung-Star weiter: Beim Feldwebellehrgang hatten wir Theorieunterricht, wie beispielsweise über die soldatische Ordnung oder das Befehlsrecht, hinzu kamen Waffenausbildungen an der P8 und dem G36 inklusive einer dreitägigen Schießausbildung. Am Ende mussten wir drei schriftliche Prüfungen bestehen.

Letztlich habe ich es geschafft und wurde zum Feldwebel befördert. Die Beförderung erfolgte übrigens in der Luft in einem Airbus A 400M, einem militärischen Transportflugzeug. Raimund fühlt sich einfach am wohlsten





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