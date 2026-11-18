Skispringer Philipp Raimund blickt auf seinen Olympiasieg zurück, spricht über das Motivationsloch und gibt Einblicke in die Vorbereitung auf den Winter-Grand-Prix in Lillehammer.

Skispringer und Olympiasieger Philipp Raimund bereitet sich intensiv auf die neue Wintersaison vor. Der 26-jährige Sportler startet am kommenden Wochenende im norwegischen Lillehammer in die Weltcup-Qualifikation. Nach einem facettenreichen Sommer mit einem achten Gesamtrang beim Grand-Prix in Klingenthal zeigt sich Raimund optimistisch für den Start in die neue Ära des Skispringen s. Er blickt auf einen triumphalen Vorjahresabschluss zurück, steht aber auch vor der Herausforderung, die Popularität nach dem Gold im deutschen Oberstdorf zu managen.

Olympiasieg und neue Popularität

Seit dem großen Erfolg in Oberstdorf hat sich die Wahrnehmung von Philipp Raimund im Alltag grundlegend gewandelt. Der 26-Jährige beschreibt die Umstellung als neuen Lebensabschnitt, in dem er häufiger erkannt wird. Selbst in seiner Heimatstadt Oberstdorf kommt es vor, dass Menschen extra in Supermärkte kommen, um Fotos mit ihm zu machen, während sein Auto vor dem Eingang steht. Raimund ist dankbar für die Unterstützung, betont aber auch, dass viele Fans seine Privatsphäre respektieren. Eine Sicherheitskraft benötigt er vorerst nicht, um sich sicher zu fühlen.

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Als besondere Erinnerung hängt die olympische Goldmedaille an einem Holzbrett in seinem Hausflur. Sie ist von LED-Lichtern umrandet, doch das Licht brennt nicht dauerhaft. Raimund, der sich selbst als Schwabe bezeichnet, spart lieber. Wenn er auf die Medaille blickt, kommen sofort Erinnerungen an den Wettkampf in Predazzo hoch, und er grinst. Dennoch schaut er im täglichen Stress kaum darauf herab, da er die Motivation primär aus dem sportlichen Fortschritt zieht.

Entspannung und Bundeswehr-Dienst

Nach der intensiven Saison folgte eine notwendige Erholungsphase. Wie nach jeder langen Kampfsaison hatte Raimund zunächst genug vom Skispringen. Vier Monate lang hatte er alles gegeben, was körperlich, kräftemäßig und mental beanspruchend war. Die Emotionen vor 25.000 Zuschauern oder vor Millionen von Fernsehzuschauern ziehen an. Der Olympiasommer begann mit einem kurzen Urlaub auf Kreta, der jedoch nur eine Woche dauerte und zudem von einer Erkrankung überschattet war.

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Die anschließende Zeit war von terminlichen Hochs und militärischer Struktur geprägt. Raimund absolvierte einen vierwöchigen Lehrgang zum Bundeswehr-Feldwebel in Hannover. Dazwischen fanden hochkarätige Auftritte statt, darunter ein Empfang beim Bundespräsidenten. Diese Verpflichtungen gingen teilweise zu Lasten der Trainingszeit. Dennoch konnte er sich schnell auf das Skispringen einarbeiten. Bereits nach dem ersten Trainingssprung war die Begeisterung zurückgekehrt. Fehler waren sichtbar, aber die Motivation, diese zu korrigieren, war sofort wieder da.

Fit für Lillehammer und Zielsetzung

Für den Winterauftakt in Lillehammer sieht Raimund die Voraussetzungen gut. Er ist mit seiner Sommerleistung zufrieden, zumal der Trainingsumgang durch viele Verpflichtungen beeinträchtigt wurde. Seine Sprungkraftwerte haben sich im Vergleich zum vergangenen Winter sogar verbessert. Aktuell erreicht er mit gestreckten Beinen fast 70 Zentimeter. Raimund betont jedoch, dass reine Sprungkraft nicht alles im Skispringen ist. Die Fähigkeit, die Kraft auf die Schanze zu bringen, ist entscheidend für den Erfolg.

Sein Ziel ist eine ähnliche starke Saison wie im Vorjahr, in der er den siebten Platz im Gesamtweltcup erreichte. Raimund hält den Olympiasieg für etwas ganz Besonderes, das in seiner Dimension bleibt. Die Vierschanzentournee stellt eine eigene Herausforderung dar, da vier Wettkämpfe absolviert werden müssen. Ein Tourneesieg wäre ein Erfolg für die Ewigkeit, auch wenn der Begriff "Toppen" hier nicht passt. Für ihn ist dies ein weiteres, ebenso wichtiges Ziel in der kommenden Zeit.

Wetter und technische Herausforderungen

Das Skispringen bleibt eine sensible Sportart mit vielen kleinen, ineinandergreifenden Faktoren. Im Sommer war Philipp Raimund noch schlagbar, was aber nichts über das Potenzial im Winter aussagen muss. Ein weiteres Jahr im Weltspitze sieht gefühlt einen anderen Springer vorneweg. Windbedingungen verändern jede Situation sofort, da äußere Einflüsse den Sprung maßgeblich bestimmen. Im Gegensatz zum Fußball, wo eine Schusstechnik oft stabil funktioniert, ist das im Skispringen unmöglich.

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Jeder Sprung ist ein Unikat, da die Windverhältnisse nie identisch sind. Hinzu kommt, dass pro Trainingseinheit nur fünf oder sechs Sprünge absolviert werden können. Diese niedrige Wiederholungsanzahl verhindert eine vollständige Automatisierung der Technik. Nur wenige Athleten können über viele Jahre konstant an der Spitze stehen. Raimund nennt als Beispiele Stefan Kraft und Ryoyu Kobayashi, die diese Konstanz erreichen. Er muss sich auf diese hohen Maßstäbe einstellen, um im neuen Winter konkurrenzfähig zu bleiben.