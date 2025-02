Philipp Schulz: Der neue Krieger des SC Verl

Philipp Schulz, ein junger und aggressiver Innenverteidiger, wechselt zum SC Verl. Der 19-Jährige will sich beim Profiklub weiterentwickeln und Akzente setzen.

Verl. Hart, härter, Philipp Schulz . Wer es auf dem Fußball platz mit dem Innenverteidiger des SC Verl zu tun bekommt, der hat meist keinen guten Tag. Der als Nachfolger für den zum 1. FC Nürnberg gewechselten Fabio Gruber vom FSV Mainz ausgeliehene 19-Jährige gilt als aggressiver Mentalitätsspieler. Seine Spitznamen sind dementsprechend. „Monster“ oder „Krieger“ wurde er in der Vergangenheit schon genannt.

Beim SC Verl hat sich Philipp Schulz ganz selbstbewusst gleich das Trikot mit der Rückennummer 2 von Fabio Gruber geschnappt – könnte man meinen. Die Wahrheit ist eine andere. „Meine Lieblingsnummer ist die 4, aber die war nicht frei“, sagt der Winter-Neuzugang. Davon hätte auch selbst ein Krieger besser die Finger gelassen, denn die 4 gehört Daniel Mikic. Mitglied der Jahrhundertelf des SC Verl. Beim Sportclub macht Philipp Schulz seine ersten Schritte im Profifußball. Beim FSV Mainz 05 war er in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Südwest seit März 2024 unumstrittener Stammspieler, zuvor hatte er mit der U19 die Deutsche Meisterschaft gefeiert – und sich für die Youth League qualifiziert. 19-Jähriger will sich beim SC Verl weiterentwickeln. In der Champions League für Jugendmannschaften traf Philipp Schulz im Zwischenrunden-Duell mit dem großen FC Barcelona zum 2:2 und rettete seine Mainzer ins Elfmeterschießen. Dort verwandelte er gleich den ersten Elfer, Mainz gewann 8:7 und warf die Spanier aus dem Wettbewerb. Im anschließenden Achtelfinale gegen Manchester City erzielte Philipp Schulz per Elfmeter den 2:1-Siegtreffer, erst im Viertelfinale war gegen den FC Porto (1:4) Schluss.Beim Sportclub will sich der 19-Jährige weiterentwickeln, Erfahrungen sammeln, aber auch Akzente setzen. Zunächst aber muss er sich noch an die Abläufe und taktischen Feinheiten auf dem Spielfeld gewöhnen. „Das wird noch ein, zwei Wochen dauern.“ Ob die Leihe dann über den Sommer hinausgeht, oder er wieder zurück nach Mainz muss, ist zu diesem Zeitpunkt natürlich noch völlig offen. „Erstmal will ich ein paar gute Spiele machen“, sagt der ehemalige deutsche U-Nationalspieler, für den es am Tag des Gruber-Transfers ganz schnell ging. „Um 10 Uhr bekam ich den Anruf, dass ich mich bereithalten soll. Im Laufe des Tages wurden dann die Formalien erledigt und am Abend war ich beim SC Verl, der sich schon in den Wochen zuvor um mich bemüht hatte.“ Foto mit David Beckham beim Pfingstturnier Ganz unbekannt war ihm der Verein aus Ostwestfalen nicht. Mit der U10 des FSV Mainz 05 hatte er einst am Pfingstturnier des SC Verl teilgenommen – in jenem Jahr, als David Beckham seinen für den FC Arsenal kickenden Sohn Brooklyn begleitete. „Wir haben damals ein Foto mit ihm gemacht“, erinnert sich Philipp Schulz, den eine kuriose Geschichte mit dem Verler Torhüter Philipp Schulze verbindet. Aktuelle News bekommen Sie täglich über den Gütersloher WhatsApp-Kanal der NW „Wir hatten beide einen Ausrüstervertrag bei Adidas. Einmal sind Schuhe, die für ihn bestimmt waren, aufgrund der ähnlichen Namen bei mir gelandet“, berichtet Philipp Schulz. Da er Philipp Schulze schon kannte, landeten die Treter schließlich aber doch noch beim richtigen Adressaten in Wolfsburg





