Philipp Wlazik verstorben: Rennfahrer stirbt im Alter von 39 Jahren

Der ehemalige Nordschleifen-, ADAC GT Masters- und Porsche Carrera Cup-Pilot Philipp Wlazik ist im Alter von 39 Jahren verstorben. Das Engstler-Motorsport-Duo gewinnt mit ihrem Lamborghini Huracán GT3 das zweite Rennen des ADAC GT Masters in Zandvoort.

Der ehemalige Nordschleifen-, ADAC GT Masters- und Porsche Carrera Cup -Pilot Philipp Wlazik ist im Alter von 39 Jahren verstorben. Der 2017 das Lamborghini Super Trofeo World Final gewonnene Pilot war ein bekannter Name in der Rennsportszene.

Sein Tod hat die Rennfahrer- und -fans-Gemeinde in Trauer versetzt. Zweiter Saisonsieg für Finn Zulauf und Felix Hirsiger. Das Engstler-Motorsport-Duo gewinnt mit ihrem Lamborghini Huracán GT3 das zweite Rennen des ADAC GT Masters in Zandvoort. Das Sonntagsrennen des ADAC GT Masters in Zandvoort findet ohne den Pure Rxcing Porsche statt.

Der litauische Rennstall zog das Fahrzeug am Sonntagmittag vom Rennen zurück. Ford-Nachwuchsfahrer Kiano Blum fuhr im Mustang GT3 auf die Pole-Position für den zweiten Lauf des ADAC GT Masters in Zandvoort. Für Blum ist es die erste Pole-Position in der Serie. FK Performance Motorsport - die 2025 als weltbestes BMW-Kundenteam ausgezeichnet wurden - gewinnt den ersten Rennlauf des ADAC GT Masters auf dem Dünenkurs in Zandvoort.

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