UEFA-Kandidat Philippe Diallo startet mit einem Vertrauensverlust. Die 55 Stimmen reichen nicht, um FIFA-Präsident Gianni Infantino im März zu stoppen.

Der französische Verbandpräsident Philippe Diallo startet seine Kandidatur für den FIFA -Präsidentschaftswahlkampf mit einer deutlichen Benachteiligung gegen den amtierenden Chef Gianni Infantino. Die Einschätzung der Chancen für den UEFA -Kandidaten fällt nüchtern aus, da seine Kampagne bereits durch einen schwerwiegenden Fehlstart beeinträchtigt wird. Während die Europäische Fußball-Union zwar hinter Diallo steht, bleibt das Vertrauen in seine Führungsqualitäten in vielen Teilen der Welt limited.

Der Fehlstart als Vertrauensverlust

Philippe Diallo hat durch seine öffentlichen Äußerungen den Ruf und die Einheit des Weltfußballs nach Ansicht vieler Beobachter beschädigt. Direkt nach der Weltmeisterschaft kritisierte er den aktuellen FIFA-Präsidenten scharf und warf diesem vor, das Vertrauen der Mitglieder durch sein Handeln verloren zu haben. Dies geschah in einer Phase, in der Diallo seinen eigenen Verband zuvor noch offiziell unterstützt hatte. Diese Inkonsistenz hat den Startschuss für seine Kandidatur getrübt und als Selbstverschuldung gewertet. Der 63-Jährige kennt die politischen Spielereien im Fußball zwar, doch die direkte Konfrontation hat seine Position geschwächt.

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Die mathematische Hürde der Stimmen

Die Struktur der Stimmverteilung in der FIFA stellt einen enormen Hindernisblock für Philippe Diallo dar. Die UEFA bringt lediglich 55 Stimmen in den Wahlgang ein, während insgesamt 211 Nationalverbände stimmberechtigt sind. Gianni Infantino hat es in der vergangenen Zeit geschickt verstanden, ein weites Machtgeflecht aufzubauen, das sich über Afrika, Südamerika, die Karibik sowie große Teile Asiens und Ozeaniens erstreckt. Mit üppigen finanziellen Zuwendungen als Lockmittel sicherte er sich bereits jetzt die Zustimmung einer großen Mehrheit der Verbände. Ohne diese breite internationale Basis wird eine Wahl kaum zu schlagen sein.

Vergleich mit Arsene Wenger

Die Situation von Philippe Diallo wird oft mit dem ursprünglichen Wunsch-Kandidaten der UEFA, Arsene Wenger, verglichen. Der Trainer-Legende war die Aussichtslosigkeit einer Kandidatur gegen Infantino so offensichtlich, dass er auf eine Bewerbung verzichtete, um seinen Namen nicht in einem aussichtslosen Kampf zu verbrennen. Dieser Vergleich schadet Diallo. Während Wenger über eine enorme internationale Reputation und Strahlkraft verfügt hätte, die ihn zumindest in Reichweite gebracht hätte, wird Diallo als Not-Lösung wahrgenommen. Der sogenannte Wow-Effekt, der für eine Kampagne notwendig wäre, ist ausgeblieben. Stattdessen herrscht oft Verwirrung darüber, wer der französische Funktionär im internationalen Kontext eigentlich ist.

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Reaktion der deutschen Führung

Die Euphorie unter den europäischen Verbänden ist verhalten. DFB-Präsident Bernd Neuendorf betonte, dass Diallo immense Überzeugungsarbeit leisten muss. Er erklärte, es sei eine lange Strecke bis zur Wahl im März, die nur gemeinsam bewältigt werden könne. Diese statement ist weit von der Begeisterung entfernt, die man sich für einen ernsthaften Herausforderer wünschen würde. Die Hoffnung liegt nun darin, dass die nationalen Verbände die Lage nach der offiziellen Kandidatur neu bewerten. Bis dahin bleibt viel Zeit für die Gegenseite, um die eigenen Positionen weiter zu festigen.

Historische Parallelen und Ausblick

Gianni Infantino selbst unterstreicht seine eigene Stärke, indem er an die Wahl von 2016 erinnert. Damals ging er als UEFA-Ersatzmann und Außenseiter ins Rennen, nachdem Joseph S. Blatter das Amt nicht mehr antrat. Das Ergebnis ist allen bekannt: Infantino gewann. Diese historische Parallele zeigt, dass eine Kandidatur als Unternehmer aus der UEFA keinen automatischen Sieg bedeutet, aber auch nicht zwingend zum Verlust. Mit der kurzen verbleibenden Zeit bis März bleibt Philippe Diallo nur wenig Raum für Fehler, während sein Gegner über Monate der Konsolidierung seiner Macht verfügt.