Die philippinische Curling-Männermannschaft hat bei den asiatischen Winterspielen in Harbin Gold geholt. Es ist die erste Medaille des tropischen Landes in der 39-jährigen Geschichte der Spiele. Das Team mit schweizerischem Hintergrund übertraf alle Erwartungen und besiegte Südkorea im Finale.

Das Team konnte es unmittelbar nach dem riesigen Erfolg kaum fassen: Die Philippinen haben bei den asiatischen Winterspielen im chinesischen Harbin eine historische und unerwartete Goldmedaille errungen. Die Curling -Männer besiegten am Freitag Südkorea völlig überraschend mit 5:3 und sicherten damit die erste Medaille des tropischen Landes in der 39-jährigen Geschichte der Spiele.

„Seltsam“, „überwältigend“, „absolut wild“: Den philippinischen Curlern gingen nach ihrem historischen Gold-Coup die Superlative aus. Der Sieg bei den asiatischen Winterspielen? Die erste Medaille des tropischen Landes in der 39-jährigen Geschichte der Spiele? Das Team mit schweizerischem Hintergrund konnte es kaum fassen - und auch die rund zwei Dutzend Fans brachen in Jubel aus. Nur zwei Jahre nach der Gründung des philippinischen Curling-Verbandes hat sich die Männermannschaft einen Platz in der Geschichte des Archipels erobert. \„Wir wollten eine Medaille holen, aber die Goldmedaille, das ist überwältigend“, sagte Alan Frei: „Das ist so seltsam, nicht wahr?“ Frei ist einer des Quartetts aus vier Sportlern, die allesamt in der Schweiz als Kinder philippinischer Mütter geboren wurden - und nun von einer Olympia-Teilnahme träumen dürfen. Die Story klingt fast ein bisschen zu kitschig - und erinnert an die legendäre jamaikanische Bobmannschaft, deren Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 1988 im Kultfilm 'Cool Runnings' verewigt wurde. \„Es ist einfach absolut wild“, sagte Frei, der erst 2023 mit dem Curling begann. Nun hat sein Team einen Platz in der Vorqualifikation für die Winterspiele 2026 sicher, doch für ein Olympia-Ticket werden die philippinischen Curler ein weiteres Mal über sich hinauswachsen müssen. „Wir hatten auch Glück“, sagte Frei, dessen Team sich am Freitag sensationell gegen Südkorea mit 5:3 durchgesetzt hatte. Schon das 7:6 am Vortag im Halbfinale gegen Gastgeber China kam unerwartet. „Vielleicht wollten wir es ein bisschen mehr“, nannte Frei einen der Schlüssel zum Erfolg. Dieser Wille soll nun auch im Kampf um die Olympia-Teilnahme Berge versetzen





Eurosport_DE / 🏆 89. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Curling Philippinen Goldmedaille Asiatische Winterspiele Harbin

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nächste EM-Überraschung: Puff führt deutsche Staffel zu GoldDie deutsche Frauenstaffel hat bei den Biathlon-Europameisterschaften in Martell etwas überraschend die Goldmedaille gewonnen.

Weiterlesen »

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »

München und Regierung von Oberbayern streiten sich über Millionenbeträge für GeflüchteteDie Stadt München und die Regierung von Oberbayern sind in einem Streit über Millionenbeträge, die die Stadt für die Unterbringung von Geflüchteten ausgegeben hat. Die ROB erstattet die Gelder zwar rückwirkend, doch auf viele Ausgaben bleiben die Münchner im Stich. Der größte Streitpunkt sind die Baukosten für Unterkünfte, für die die ROB pauschale Vorauszahlungen leistet, die oft von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Weiterlesen »

Wehrpflicht in Deutschland: Wieder einberufen?Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wird die Wieder Einführung der Wehrpflicht in Deutschland diskutiert. Die deutschen Parteien haben unterschiedliche Positionen zu diesem Thema. Die Grünen setzen auf einen attraktiven Freiwilligendienst, die SPD plant einen flexiblen Wehrdienst, die Union bekräftigt die Wehrpflicht, die FDP plädiert für eine professionelle Freiwilligenarmee, die Linkspartei lehnt die Militarisierung der Gesellschaft ab, die AfD sieht den Wehrdienst als Regelfall und das BSW betont die freie Entwicklung Jugendlicher in der Berufsausrichtung.

Weiterlesen »

Elon Musk räumt Falschbehauptung der Trump-Administration einTech-Milliardär Elon Musk räumte während seines ersten öffentlichen Auftritts seit Monaten eine absurde Lüge der Trump-Administration ein, die besagte, die USA hätten 50 Millionen Kondome an die Hamas im Gazastreifen gespendet. Die Falschbehauptung diente als Beispiel für die radikalen Ausgabenkürzungen, die unter Musks Führung stattfinden. Elon Musk räumte während seines ersten öffentlichen Auftritts seit Monaten eine absurde Lüge der Trump-Administration ein, die besagte, die USA hätten 50 Millionen Kondome an die Hamas im Gazastreifen gespendet. Die Falschbehauptung diente als Beispiel für die radikalen Ausgabenkürzungen, die unter Musks Führung stattfinden.

Weiterlesen »

Die Tränen hinter den Toren: Die Belastung der Spieler im FußballDer Artikel beleuchtet die zunehmende Zahl von Kreuzbandverletzungen im Profifußball und die damit verbundenen Folgen für die Spieler, die Vereine und die gesamte Sportwelt. Es werden die Gründe für die Verletzungsgefahr, die Auswirkungen auf die körperliche und mentale Gesundheit der Spieler sowie die wirtschaftlichen Folgen für die Vereine diskutiert.

Weiterlesen »