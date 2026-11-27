Der Philips 5500 Series LatteGo gewinnt den BILD-Test als bester Vollautomat bis 500 Euro. Erfahren Sie alles zur Ausstattung, den Kaltgetränken und den Bewertungen der Konkurrenten DeLonghi und Philips 5400.

Der Philips 5500 Series LatteGo hat den großen BILD-Test als Testsieger in der Kategorie der günstigen Kaffeevollautomat en bis 500 Euro für sich entschieden. Das Gerät überzeugt bei der Bewertung mit einer herausragenden Kombination aus hoher Kaffeequalität, einer großen Auswahl an heißen und kalten Getränkeprogrammen sowie einer besonders unkomplizierten Handhabung. Die Konstruktion des schlauchlosen Milchsystem s gilt als wesentlicher Vorteil gegenüber anderen Modellen in dieser Preisklasse.

Testsieger Philips 5500 Features

Der Testsieg des Philips 5500 Series LatteGo basiert auf der beeindruckenden Vielseitigkeit und der einfachen Bedienung des Geräts. Nutzer erhalten Zugriff auf eine große Getränkeauswahl, die neben klassischen Kaffeespezialitäten wie Espresso, Cappuccino und Latte macchiato auch acht verschiedene Kaltgetränke umfasst. Dazu gehören insbesondere Iced Coffee, Iced Latte und ein kalter Cappuccino, wobei der frisch gebrühte Kaffee direkt über Eiswürfel in die Tasse gegeben wird.

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Ein zentrales Highlight ist das patentierte "LatteGo"-Milchsystem, das vollständig ohne Schläuche auskommt. Dies ermöglicht es, den Milchbehälter zum Nachfüllen nicht von der Maschine entfernen zu müssen, was den Alltagsgebrauch deutlich erleichtert. Die Reinigung ist ebenfalls vereinfacht, da das System mit wenigen Handgriffen einsatzbereit ist und sich besonders pflegeleicht gestaltet.

Die Bedienung läuft intuitiv über ein 2,4 Zoll großes Farbdisplay und Sensortasten ab. Dadurch lassen sich die verschiedenen Kaffeeprogramme nicht nur auswählen, sondern auch individuell anpassen. Kaffeestärke, Getränkemenge und Brühtemperatur können genau nach den eigenen Vorlieben eingestellt werden. Das hochwertige Keramikmahlwerk bietet zwölf individuelle Mahlgradstufen, um das Aroma optimal einzustellen.

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Für Haushalte mit mehreren Kaffeetrinkern bietet das Gerät die Möglichkeit, vier Nutzerprofile und ein Gästeprofil zu speichern. So können unterschiedliche Geschmackspräferenzen dauerhaft hinterlegt werden. Im Geschmackstest überzeugte der Philips 5500 Series LatteGo durch eine durchweg hohe Kaffeequalität. Die Kombination aus vielseitiger Ausstattung und dem einfachen Pflegekonzept macht ihn zum verdienten Testsieger.

DeLonghi als solide Alternative

Neben dem Testsieger überzeugte auch der Einstiegs-Vollautomat von DeLonghi im Vergleichstest mit einer klaren Fokussierung auf die wichtigsten Funktionen. Das Gerät legt den Schwerpunkt auf Espresso, Kaffee und Cappuccino, ohne dabei Kompromisse bei der Kaffeequalität einzugehen. Besonders praktisch ist das LatteCrema-Milchsystem, das in dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit ist.

Der Milchbehälter wird einfach neben dem Kaffeeauslauf eingesteckt und liefert auf Knopfdruck cremigen Milchschaum. Im Geschmackstest konnte der Espresso mit einem vollmundigen Körper und einer hervorragenden Balance zwischen Säure und Bitterkeit punkten. Auch der Cappuccino überzeugte mit seinem samtig-cremigen Milchschaum und einem ausgewogenen Geschmack, der sich vor teureren Geräten nicht verstecken muss.

Bei der Reinigung zeigt sich das DeLonghi-Modell jedoch etwas konventioneller. Ein automatisches Selbstreinigungsprogramm fehlt, und die herausnehmbare Brühgruppe muss regelmäßig von Hand abgespült werden. Dafür lassen sich das Milchsystem und einige weitere Bauteile bequem in der Spülmaschine reinigen, was den Pflegeaufwand im Alltag etwas reduziert.

Philips 5400 Series im Überblick

Der Philips 5400 Series LatteGo gehört zu den beliebtesten Kaffeevollautomaten auf dem Markt und musste sich in diesem Test ebenfalls beweisen. Die Maschine punktet vor allem mit ihrer umfangreichen Ausstattung und der sehr einfachen Handhabung. Insgesamt stehen zwölf Kaffeeprogramme zur Auswahl, darunter Espresso, Cappuccino, Latte macchiato und Flat White.

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Auch das praktische "LatteGo"-Milchsystem kommt hier ganz ohne Schläuche aus und lässt sich unkompliziert reinigen. Die Bedienung über das Display und die Sensortasten funktioniert intuitiv, und vier Nutzerprofile ermöglichen das Speichern individueller Getränkeeinstellungen. Ein kleiner Abstrich muss bei der Textur des Milchschaums gemacht werden, der cremiger ausfallen könnte.

Unterm Strich ist der Philips 5400 Series LatteGo ein beliebter Allrounder, der mit viel Komfort und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Das Testfeld zeigt deutlich, dass ein kleineres Budget nicht zwangsläufig bedeutet, auf Ausstattung und Bedien-Komfort zu verzichten. Kriterien wie die Vielseitigkeit der Kaffeerezepte und das Reinigungskonzept spielen eine zentrale Rolle bei der Bewertung.

Testmethodik und Bewertungskriterien

Bei der Bewertung der günstigen Kaffeevollautomaten wurden verschiedene Aspekte systematisch überprüft. Ins Gewicht fallen dabei die Vielseitigkeit der Kaffeerezepte, die Art des Milchsystems sowie die Möglichkeit, Benutzerprofile zu speichern. Alle Geräte wurden intensiv auf ihre Funktionalität und ihre Auswirkungen auf die Kaffeequalität geprüft.

Um das Milchsystem auf Herz und Nieren zu testen, wurden Milchgetränke sowohl mit Kuhmilch als auch mit Hafermilch zubereitet. Dies gewährleistet eine realistische Einschätzung der Leistung unter verschiedenen Alltagsbedingungen. Das tatsächliche Kaffeeergebnis bildet den Abschluss der Bewertung.

Dabei wurden sowohl ein klassischer Espresso als auch der Cappuccino detailliert analysiert. Die sensorischen Eigenschaften, wie Körper, Aroma und Geschmacksbalance, wurden von Experten begutachtet. Zum Schluss fließt das gesamte Reinigungskonzept der Geräte in die Gesamtbewertung ein, um die langfristige Nutzerzufriedenheit abzubilden.